Хорватия: Пелешацкий мост открывается для движения

Из Сплита в Дубровник без заезда в Боснию: вечером во вторник хорватские власти, наконец, откроют Пелешацкий мост. После распада Югославии 9-километровый участок побережья Адриатического моря достался Боснии и Герцеговине, и юг Хорватии оказался в анклаве, несоединенном с основной территорией страны по суше.

"Мы только сейчас становимся частью Хорватии, потому что люди были просто изолированы. Чтобы попасть в основную часть страны, нужно было пройти два пограничных контроля", — рассказывает ловец моллюсков Марио Радибратович

"Нам больше не придется полагаться на паром, не придется ждать на пропускных пунктах. Ожидание на границе могло продолжаться от пяти минут до двух с половиной часов. Это отнимало много сил, и такие обстоятельства огорчали людей, которые здесь живут", — говорит владелец глэмпинга Сабина Микулич.

До открытия Пелешацкого моста у местных жителей и туристов было два пути, чтобы попасть на юг Хорватии: либо час огибать Боснию и Герцеговину на пароме, который ходит несколько раз в день, либо ехать напрямую по суше и терять время в иногда многочасовых очередях на границе.

"Здесь слишком много народа, слишком долгое ожидание: и когда нужно, и когда не нужно. Хорошо, что у нас, наконец, есть мост", — говорит местная жительница, которая ждет в очереди на КПП.

Последнее соединение опор Пелешацкого моста было установлено еще год назад, но только сегодня его официально откроют для движения. Церемония начнется в 20:30 по местному времени, но уже с шести вечера на обеих сторонах моста будут организованы праздничные мероприятия.