Треть грузин не имеет доступа к чистой питьевой воде

В Грузиии лишь 2/3 населения имеют доступ к чистой питьевой воде, это самый низкий показатель в регионе. Таковы данные ВОЗ и ЮНИСЕФ. Несмотря на то, что теоретически страна чрезвычайно богата водными ресурсами — 25 тысяч рек — существуют серьёзные проблемы с устаревшей инфраструктурой, так что у многих граждан попросту нет водопровода.

Саломе Вардиашвили, омбудсмен по вопросам энергетики:

"В некоторых городах и поселках вовсе нет систем водоснабжения, нет компаний, которые занимались бы этими проблемами. Поэтому муниципалитеты пытаются найти ресурсы самостоятельно. Это вопрос инвестиций, он требует большого количества финансов. С другой стороны, объёмы вложений повлияют на тарифы, и это может стать бременем для населения. Доступ к воде затруднён и по другим причинам, таким как изменение климата".

Среди целей устойчивого развития ООН — доступная чистая питьевая вода для всех к 2030 году. До этой даты осталось всего 8 лет, и сейчас более 2 миллиардов человек — четверть населения планеты — не имеют доступа к чистой питьевой воде.