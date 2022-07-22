Каша на воде из едунга: голод и засуха на севере Кении

Население стран Африканского Рога страдает от сильнейшей за последние 40 лет засухи. Не менее 18 миллионов человек столкнулись с проблемой голода.

На севере Кении дождя не было уже три года. В этом регионе около миллиона детей младше пяти лет и и свыше 130 тысяч беременных и кормящих женщин страдают от острой недостаточности питания.

33-летняя Лока Метир вместе с представителями своего кочевого племени народности туркана живет в отдаленной деревушке. В последнее время она кормит своих детей плодами диких деревьев под названием едунг. Плоды варят в воде, чтобы избавиться от горечи, и затем перетирают в пюре. Дети болеют от такой каши.

"Мы уже смирились с этой ситуацией. Мы не знаем, как в таких условиях собирать урожай, а весь наш скот погиб из-за засухи. Мы просто ждем, когда наступит голодная смерть. Эти плоды — единственный известный нам способ выжить. Я кормлю своих детей этими плодами, потому что мне больше нечего им предложить".

В августе в Кении пройдут президентские выборы и два основных кандидата прилетали в этот отдаленный район на вертолетах, пообещав наладить водоснабжение, но эксперты пока не увидели конкретных предложений.

73-летняя Ирипийо Апотья говорит: "На этот раз засуха очень продолжительная. Раньше между периодами засухи проходило несколько лет, выживало больше животных, чем умирало, а выжившие быстро восстанавливалась после дождя и обеспечивали нас молоком и мясом. Но сейчас засуха может длиться три года, все пастбища полностью высыхают. Когда умирает домашний скот, то умирают и люди, потому что наши жизни зависят от животных".

В этой деревне нет магазина, школы и дорог. По прогнозам метеорологов, засуха на севере Кении может продолжится и в следующем году.

"Вода нас убивает. Вода грязная, ее пьют обезьяны, она заражена червями и не пригодна для питья. Колодец очень глубокий, в него дети часто падают, недавно спасли троих, один ребенок утонул", — говорит Ирипийо

Между тем проблема регион пока не привлекла внимание международного сообщества: на призывы ООН откликнулись немногие и заявленная цель по сбору средств выполнена только на 17%.