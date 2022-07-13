Пролом: как живут у источника минеральных вод без водоснабжения

Источники сербского курорта Пролом известны по всему миру. Минеральную воду с местного завода ежедневно вывозят десятки грузовиков. А между тем всего в нескольких километрах отсюда к частным домам до сих пор не подведён водопровод. Жители Пролома говорят, что за водой ходят к фонтачику в гостиничном комплексе:

_— Мы набираем воду для питья или для приготовления еды, техническая вода есть в колонке у дороги._Ну а с мытьём вопрос каждый решает по-своему. Мы греем воду на солнце, если есть техническая вода. Но у меня её нет.

_— Соседи разрешили протянуть к ним шланг, метров 300 до родника, чтобы можно было пить, готовить._А купаться нет. Потому что для ванной нужно больше воды. Нужны более полноводные источники.

Некоторые жители Пролома находят альтернативные источники. Например, собирают дождевую воду в резервуары, откуда затем выкачивают её по мере надобности специальными насосными системами:

— Мой гидрофор спасает мне жизнь. Вы слышите, он довольно шумный. А зимой воды не бывает по несколько дней, неделю или две, потому что она замерзает. Но это единственный способ иметь воду в доме.

В 2015 власти начали возведение муниципального резервуара для хранения воды. Год назад дошло до прокладки трубопровода, однако работы очень скоро пришлось приостановить. Возникли проблемы со скальными породами и подрядчиками, – объясняют чиновники.

Водоснабжение налажено только в гостинице. В итоге местные жители постепенно покидают этот курортный район, потому что для пожилым людям особенно тяжело преодолевать 200 ступеней, чтобы принести воду из гостиницы.