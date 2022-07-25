Визит Сергея Лаврова в Каир: Россия ищет друзей в Африке

Продовольственный кризис в мире возник не по вине Кремля, а соглашение стамбульской "четвёрки" по экспорту украинского зерна через черноморские проливы будет соблюдаться Россией – выступая в Каире, Сергей Лавров, заверил арабские страны в том, что они могут рассчитывать на Москву в вопросах жизненно важных поставок.

Если кто-то хочет быть объективным, он может прочитать статистику Всемирной продовольственной программы, Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), которые описывает трудности на рынке продуктов питания. Они стали следствием пандемии коронавируса, нарушившей логистические цепочки. Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Своё африканское турне глава МИД РФ начал с Египта, республика на 80% зависит от российского или украинского зерна. После начала российского вторжения в Украину большинство членов Лиги арабских государств заняли нейтральную позицию, в регионе активно проходят дипломатические манёвры с участием западных лидеров. Незадолго до визита Лаврова президент Египта Ас-Сиси провёл переговоры с Джо Байденом в Саудовской Аравии,а также обсудил сотрудничество в сфере газа и водорода с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Комментируя детали зернового соглашения, которое Россия и Украина по отдельности заключили с ООН и Турцией, Лавров заявил, что сухогрузы с зерном в Чёрном море будет охранять ещё одна сторона, которая будет определена позже.

Исполнение договора было поставлено под угрозу после российского обстрела порта Одессы, ракетный удар осудили в Киеве, Вашингтоне и ЕС. В Москве заявили, что целились в военные объекты.