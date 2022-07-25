Визит Сергея Лаврова в Каир: Россия ищет друзей в Африке

Визит Сергея Лаврова в Каир: Россия ищет друзей в АфрикеКомментарии
Продовольственный кризис в мире возник не по вине Кремля, а соглашение стамбульской "четвёрки" по экспорту украинского зерна через черноморские проливы будет соблюдаться Россией – выступая в Каире, Сергей Лавров, заверил арабские страны в том, что они могут рассчитывать на Москву в вопросах жизненно важных поставок.
Своё африканское турне глава МИД РФ начал с Египта, республика на 80% зависит от российского или украинского зерна. После начала российского вторжения в Украину большинство членов Лиги арабских государств заняли нейтральную позицию, в регионе активно проходят дипломатические манёвры с участием западных лидеров. Незадолго до визита Лаврова президент Египта Ас-Сиси провёл переговоры с Джо Байденом в Саудовской Аравии,а также обсудил сотрудничество в сфере газа и водорода с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
Комментируя детали зернового соглашения, которое Россия и Украина по отдельности заключили с ООН и Турцией, Лавров заявил, что сухогрузы с зерном в Чёрном море будет охранять ещё одна сторона, которая будет определена позже.
Исполнение договора было поставлено под угрозу после российского обстрела порта Одессы, ракетный удар осудили в Киеве, Вашингтоне и ЕС. В Москве заявили, что целились в военные объекты.