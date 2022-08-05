Зеленский: Amnesty "амнистирует государство-террориста"

Владимир Зеленский резко осудил опубликованный отчет Amnesty International, где говорится, что военная тактика Украины ставит под угрозу жизни мирных жителей.

Ведущая правозащитная организация заявила, что размещение ракетных установок вблизи жилых домов напрасно подвергает опасности жизнь граждан и нарушает установленные правила ведения войны.

По словам президента Украины, организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Не существует условия, даже гипотетического, при котором любой из российских ударов по Украине может быть оправдан. Если вы публикуете подобные манипулятивные отчеты, то вы должны разделить ответственность за смерти людей Владимир Зеленский президент Украины

В то же время глава правозащитной организации Аньес Каламар заявила, что критика их отчетов "не ослабит беспристрастность" их работы и не изменит фактов.

Накануне, отвечая на вопросы африканских СМИ, Зеленский подчеркнул намерение Киева наладить связи с черным континентом, где, по его словам, наблюдается "избыток российской пропаганды". Осенью в Африку отправится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В прошлом месяце во время аналогичного турне министр иностранных дел России Сергей Лавров заручился поддержкой ряда африканских стран.

Также президент Украины призвал Евросоюз ускорить выплату выделенных его стране средств.

По его словам, Брюссель задерживает предоставление помощи Киеву искусственно в размере €8 млрд, что делает украинских бюджетников "заложниками их нерешительности или бюрократизма".