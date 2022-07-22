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Украина

Украинские фермеры и война: "ситуация нерадостная"

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 Alexander Kazakevich
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Украинским фермерам негде хранить урожай, посевы зерновых могут резко сократиться.
Украинским фермерам негде хранить урожай, посевы зерновых могут резко сократиться.   -   Авторское право  AP Photo/Efrem Lukatsky

Война нанесла тяжёлый ущерб украинским аграриям. Убытки связаны с невозможностью экспорта через черноморские порты, а также попаданием снарядов на пшеничные поля в районе боевых действий. Украина и Россия регулярно обвиняют друг друга в целенаправленных поджогах и уничтожении урожая. Киев также заявляет о краже зерна на оккупированных территориях.

"Каждый день горит. Вчера горело, ночью горело. Пожарные не успевают города тушить, поля тушить. Ситуация нерадостная", – говорит Владимир Музечук. 

Несмотря на новости из Стамбула о создании "зерновых коридоров" для украинской продукции, некоторым владельцам фермерских хозяйств грозит банкротство.

Анатолий Гайворонский: "Осенью многие фермеры не смогут начать посевную. Нам может не хватить денег на топливо, семена или зарплаты нашим работникам". Землевладельцу негде хранить зерно, силос почти переполнен. Свежесобранное зерно лежит прямо по дворе.

Незадолго до того как было достигнуто зерновое соглашение, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины предупреждали, что, если основной экспортный маршрут не будет разблокирован, посевы зерна в Украине сократятся на две трети.