Ракетный удар по порту Одессы: экспорт украинского зерна под угрозой

Утром в субботу, на следующий день после подписания соглашения о возобновлении экспорта украинского зерна, в Украине заявили, что российские ракеты ударили по морскому порту Одессы. Две из них попали в цель, еще две — сбили украинские системы ПВО.

В порту Одессы хранится зерно, готовое к экспорту, о котором договорились в Стамбуле: снаряды не попали в само зернохранилище, но стали причиной пожара в насосной станции. Взрывной волной было повреждено здание художественного музея неподалеку .

"Тот факт, что такой инцидент произошел сразу после заключения договора о перевозке этого зерна, действительно, обеспокоил нас. Мы встревожены, но мы продолжим выполнять наши обязательства по соглашению, которое мы заключили. На наших встречах мы заявляли, что выступаем за продолжение сотрудничества между сторонами — спокойного и терпеливого", — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что в результате удара есть раненые, но не назвал их точное число.

"Украина подписала соглашение с Турцией и ООН. Поэтому, несмотря на сегодняшние обстрелы, мы будем максимально прикладывать усилия, чтобы следовать договору. Этот обстрел России — 325-е подтверждение того, что их слова ничего не значат", — отметил министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

Официально российские власти пока никак не прокомментировали произошедшее. Тем не менее, провластный журналист и депутат Госдумы Евгений Попов вечером признал, что удар по Одессе был нанесен российскими ракетами. По его словам, в порту хранились украинские ракеты "Гарпун". "Мы не нарушили стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины — и сделаем это снова", — сказал он.