Оспа обезьян: ЧС в здравоохранении

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

"У нас есть вспышка, которая быстро распространилась по миру посредством новых способов передачи, о которых у нас слишком мало понимания, и которая удовлетворяет критериям международных медико-санитарных правил, — сказал он на брифинге.

Ранее чрезвычайный комитет ВОЗ не смог достичь консенсуса по данному вопросу.

По оценкам ВОЗ, в настоящее время зарегистрировано более 16 тысяч случаев заражения в 75 странах и территориях и пять случаев смерти. Риск распространения оценивается как умеренный в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением Европейского, где он оценивается как высокий.

Около половины стран, где к настоящему моменту выявлены случаи заражения, уже получили доступ к вакцинам.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, распространенное в отдаленных районах африканского континента. В Европе оно начало распространяться в апреле преимущественно среди мужчин, которые вступали в однополые связи.

Активисты в Нью-Йорке обвинили власти США в бездействии и призвали принять меры для выявления инфекции и вакцинации.