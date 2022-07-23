English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Оспа обезьян: ЧС в здравоохранении

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
По данным ВОЗ, в настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения
По данным ВОЗ, в настоящее время зарегистрировано более 16 тыс. случаев заражения   -   Авторское право  Synthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC via AP

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.

"У нас есть вспышка, которая быстро распространилась по миру посредством новых способов передачи, о которых у нас слишком мало понимания, и которая удовлетворяет критериям международных медико-санитарных правил, —  сказал он на брифинге. 

Ранее чрезвычайный комитет ВОЗ не смог достичь консенсуса по данному вопросу.

По оценкам ВОЗ, в настоящее время зарегистрировано более 16 тысяч случаев заражения в 75 странах и территориях и пять случаев смерти. Риск распространения оценивается как умеренный в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением Европейского, где он оценивается как высокий.

Около половины стран, где к настоящему моменту выявлены случаи заражения, уже получили доступ к вакцинам.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, распространенное в отдаленных районах африканского континента. В Европе оно начало распространяться в апреле преимущественно среди мужчин, которые вступали в однополые связи.

Активисты в Нью-Йорке обвинили власти США в бездействии и призвали принять меры для выявления инфекции и вакцинации.