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Газа: больница Аль-Ахли возобновила работу, ЦАХАЛ обнаружил станки для производства оружия

Сектор Газа
Сектор Газа Авторское право AP Photo/Abdel Kareem Hana
Авторское право AP Photo/Abdel Kareem Hana
By Euronews
Опубликовано
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Крупная клиника Аль-Ахли в Газе снова принимает пациентов. В ЦАХАЛ сообщили об обнаружении в Газе станков для производства оружия и наличные деньги, принадлежащие террористическим группировкам.

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В Газе частично возобновила работу больница Аль-Ахли. Медицинское учреждение было закрыто в течение нескольких дней после того, как ЦАХАЛ дал указания об эвакуации населения из некоторых районов Газы перед очередным наступлением. Однако позже военные заявили, что больницам не нужно эвакуироваться.

По данным ООН, в Газе, после открытия Аль-Ахли, работают 14 из 36 больниц.

Тем временем в ЦАХАЛ сообщили об обнаружении в Газе токраных станков, используемых для производства оружия и наличные деньги, принадлежащие террористическим группировкам.

Армия обороны Израиля также объявила, что в Рафахе на юге сектора Газа солдаты 162-й дивизии убили множество боевиков в ходе столкновений и в результате авиаударов.

Накануне из Бейт-Хануна на севере сектора Газа было выпущено несколько ракет по району регионального совета Лахиш на юге Израиля. В ЦАХАЛ заявляют, что ракеты попали в открытую местность, и в ответ были нанесены авиаудары по объектам, принадлежащим террористическим группировкам в районе запуска.

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