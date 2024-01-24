ВОЗ призывает европейцев вакцинировать детей от кори

By Euronews

В странах старого Света эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают 30-кратный рост заболеваемости корью. Врачи призывают вакцинировать детей от этого заболевания.

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В Европейском регионе наблюдается тревожный рост заболеваемости корью. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

В период с января по октябрь 2023 года в 40 из 53 стран региона было зарегистрировано более 30 тысяч случаев кори. Это в тридцать раз больше чем за весь 2022 год. Сообщается о почти 21 тыс. госпитализаций и 5 случаев смерти, связанных с корью.

Корь - острое инфекционное заболевание, чреватое серьезными осложнениями.

Эксперты ожидают, что болеть корью будут еще больше европейцев, если не принять срочные меры для предотвращения распространения заболевания.

Эксперты ВОЗ призывают европейцев вакцинировать своих детей от этой болезни.