Число людей с ожирением превысило миллиард

By Euronews

У каждого восьмого человека на планете - ожирение. Об этом говорится в последнем исследовании журнала Lancet.

РЕКЛАМА

Количество людей с ожирением, то есть тех, у кого индекс массы тела больше 30, впервые превысило миллиард. Об этом сообщил ВОЗ со ссылкой на исследование Lancet.

Это очень тревожная ситуация, подчеркивают в ВОЗ. Указывается также, что 43% взрослого населения планеты имеют избыточный вес (индекс массы тела больше 25).

За последние три десятилетия число людей с ожирением удвоилось, при этом у детей и подростков этот показатель увеличился в четыре раза. Эксперты указывают, что при нынешних темпах к 2035 году эта цифра снова удвоится.

В числе лидеров по показателям ожирения - островные государства и территории Тихого океана, а также США и Великобритания. Так, в Тонге и Американском Самое количество женщин с ожирением превышает 80%, около 70% мужчин с ожирением - в том же Американском Самоа и Науру.

В США уровень ожирения увеличился с 21,2% в 1990 году до 43,8% в 2022 году среди женщин и с 16,9% до 41,6% среди мужчин.

Относительно невысокий уровень ожирения отмечается в Китае и Индии, однако и там заметна тенденция к увеличению этого показателя. Так, в Китае уровень ожирения среди женщин вырос с 2,0% до 7,8%, а среди мужчин - с 0,8% до 8,9%.

В Индии уровень ожирения увеличился с 1,2% до 9,8% у женщин и с 0,5% до 5,4% у мужчин.

В ВОЗ подчеркивают, что "ожирение – это сложное хроническое заболевание. Причины его возникновения хорошо понятны, как и меры, необходимые для преодоления кризиса. Они подкреплены убедительными фактическими данными., но не реализуются".

Недавно ЕС опубликовал собственный отчет, показывающий, что 1/6 европейцев страдают ожирением, а половина населения имеет избыточный вес.