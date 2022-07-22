Лесные пожары: меры и контрмеры

Масштабные лесные пожары в Европе становятся все более частыми, наносят больший ущерб и их все труднее потушить. По мнению учёных, если не принять незамедлительных шагов, то по мере усиления климатических изменений ситуация будет всё ухудшаться.

Массовая миграция европейцев из сельской местности в города в последние десятилетия оставила заброшенные леса на милость засух и аномальной жары, которые становятся все более частыми в условиях глобального потепления. Одна крошечная искра может разжечь ад. Борьба с лесными пожарами в Европе еще никогда не была такой сложной. Изменение климата добавило новое пугающее измерение и сделало их более опасными.

В этом месяце Европейский союз отметил, что за последние пять лет в блоке произошли самые сильные лесные пожары за всю историю наблюдений, и что нынешняя засуха на континенте может стать самой сильной за всю историю.

Статистика пожаров в ЕС свидетельствует об этой проблеме. Количество сожженных европейских сельских районов в этом году увеличилось более чем в три раза: до 16 июля было сожжено почти 450 000 га по сравнению со средним показателем 2006-2021 годов, составляющим 110 000 га в те же месяцы.

К тому же времени в Европе произошло почти 1900 лесных пожаров по сравнению со средним показателем в 470 за период с 2006 по 2021 год.

Так называемый сельский исход континента, начавшийся во второй половине прошлого века, когда европейцы перебрались в города в поисках лучшей жизни, оставил значительные участки сельской местности заброшенными и уязвимыми.

В сельской местности местные жители собирали дрова для домашнего костра, чтобы готовить или обогревать свои дома, в то время как пасущиеся животные поедали более низкую растительность между деревьями.

Но если в деревнях не осталось никого, кроме пожилых, значит, вокруг осталось много сухостоя, что усугубляет ситуацию при пожаре.

Йохан Голдаммер, директор Global Fire Monitoring:

"Полвека назад или раньше у лесных пожаров не было столько топлива. Почему эти ландшафты меняются? Из-за исхода из сельской местности. Молодое поколение покидает сельскую местность. Старшее поколение стареет, не может заниматься земледелием и животноводством так же интенсивно, как и раньше".

Перед лицом изменения климата необходимо будет переосмыслить леса, чтобы сделать их более устойчивыми в будущем. Йохан Голдаммер, глава Глобального центра мониторинга пожаров, консультативного органа ООН, рекомендует изучать виды деревьев, которые доказали свою устойчивость к климатическим стрессам:

"_Нам необходимо изменить саму конструкцию наших лесов, подготовить их к климатическим нагрузкам и пожарам.__В некоторых частях мира есть виды деревьев, которые справляются с этими экстремальными ситуациями. И нам следует обратить внимание на эти виды, которые росли в течение эволюционных периодов в условиях климатического стресса. /.../_Нам нужно изменить дизайн наших лесов и подготовить их к климатическим нагрузкам и пожарам. Все, кто посещал, знаете ли, Центральную и Северную Европу, посещал Южную Европу или африканские страны, они знают, что леса выглядят совсем по-другому. Это не такие густые, темно-зелёные леса.Это относительно невысокие открытые леса с отдельными деревьями, потому что количество деревьев является одним из примеров, которые должны конкурировать с определенным ограниченным количеством воды, чтобы выжить. Таким образом, чем больше у вас деревьев, тем больше конкуренция вокруг воды. И я просто говорю об этом, вы знаете, что это аспекты, которые необходимо учитывать при планировании: как будет выглядеть будущий лес , как будет выглядеть будущий ландшафт, чтобы стать устойчивым к климатическим стрессам и пожарам?»

Поскольку засухи и периоды сильной жары становятся все более интенсивными и частыми, нельзя терять время: нужно немедленно приступать к адаптации лесов к нашим текущим и будущим потребностям.