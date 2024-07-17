ЕС помогает Албании бороться с лесными пожарами

By Euronews

Пожарная техника самой Албании находится в неудовлетворительном состоянии

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Евросоюз направляет Албании помощь для борьбы с лесными пожарами. Огнём охвачены значительные площади, в основном на юге страны, в районе Гирокастры.

Уже больше недели сильная жара способствует распространению огня и появлению новых очагов возгорания. В некоторых районах Албании температура воздуха превышает 40 градусов.

Власти страны обратились к Брюсселю в рамках Европейского механизма солидарности и Механизма гражданской защиты ЕС.

Таулант Балла, министр внутренних дел Албании:

«В поддержку наших сил ЕС предоставил два пожарных самолета, с помощью которых мы намерены продолжать борьбу с воздуха».

Проведённый ранее государственный аудит установил, что пожарная техника Албании находится в совершенно неудовлетворительном состоянии. Так, из четырёх вертолётов, предназначенных для действий в чрезвычайных ситуациях, в рабочем состоянии находится только один. Другие ведомства помогают пожарным техникой и современными технологиями.

Арбен Цара, генеральный директор главного управления пожарной охраны:

«Сейчас у нас нет беспилотников, предназначенных специально для тушения пожаров. Но у полиции есть беспилотники „Байрактар“, которые они нам предоставили для обнаружения и очагов возгорания с высоты. Это очень помогает нам разрабатывать эффективные меры борьбы с пожарами».

Помимо Албании, Евросоюз направил также помощь пожарным Северной Македонии и Болгарии. Мощная волна жары на минувшей неделе захватила несколько стран на Балканах и на юге Европы.