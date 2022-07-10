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мир

Лесные пожары в Португалии: минимум 32 человека пострадали

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Лесные пожары в Португалии
Лесные пожары в Португалии   -   Авторское право  PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

По меньшей мере 32 человека пострадали в результате лесных пожаров в Португалии. Полторы тысячи пожарных уже несколько дней пытаются потушить пламя в центре и на севере страны, но огонь так и не удалось взять под контроль. Жителей нескольких деревень пришлось эвакуировать. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время температура воздуха поднимется до 45°C, что увеличит риск новых возгораний.