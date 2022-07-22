Суд ООН: иск по делу о геноциде рохинджа будет рассмотрен

Высший суд ООН в Гааге отклонил предварительные возражения Мьянмы по делу, в котором военный режим страны обвиняется в геноциде этнического мусульманского меньшинства рохинджа. Также было отмечено, что суд обладает юрисдикцией в данном деле. Это готовит почву для слушаний, хотя Мьянма юрисдикции суда не признаёт. Иск был подан Гамбией от имени Организации исламского сотрудничества.

"Ответственность за предполагаемое нарушение обязательств erga omnes partes ("по отношению ко всем" - ред.) в соответствии с конвенцией о геноциде может быть привлечена в рамках институционального разбирательства в суде, независимо от того, может ли быть продемонстрирован особый интерес", - объявила председатель суда Джоан Донохью.

Истцы утверждают, что в 2017 году в Мьянме была развернута военная операция против мусульман-рохинджа, жертвами которой стали тысячи людей. Это сопровождалось убийствами, пытками, изнасилованием женщин и детей. Несколько сот деревень были сожжены дотла, иногда вместе с населением. Сотни тысяч рохинджа бежали в Бангладеш.

Тун Кхин, глава Бирманской организации рохинджа в Великобритании:

"Вы знаете, что 600 000 рохинджа в Мьянме всё ещё сталкиваются с геноцидом, ограничением передвижения, гуманитарной помощью, медицинскими ограничениями. Это продолжается. Миллион людей находятся сейчас в лагерях Бангладеш, они ждут в надежде на справедливость".

Власти Мьянмы говорят, что Гамбия не может выступать в качестве истца, поскольку непосредственно её данное дело не касается. Однако суд юридических оснований для этих возражений не усмотрел. Когда начнется основной судебный процесс, пока неизвестно: разбирательства в Международном суде ООН могут идти годами.

Около двух лет назад этот суд уже вынес промежуточное решение, обязав Мьянму немедленно взять под защиту мусульман-рохинджа. В то время тогдашний лидер страны нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи отвергла обвинения и подверглась критике за своё бездействие в предотвращении военных преступлений. В прошлом году Аун Сан Су Чжи была задержана в результате военного переворота и приговорена к тюремному заключению.

Международный суд - главный судебный орган ООН, разрешающий юридические споры между государствами. Дело Мьянмы рассматривается также в Международном уголовном суде.Компетенция этого независимого судебного органа распространяется на наиболее тяжкие международные преступления, включая геноцид. Оба суда находятся в Гааге.