"Вирус неприятия": индонезийцы не рады беженцам-рохинджа

By Euronews

Беженцам-рохинджа на протяжении нескольких недель не удавалось высадиться на берег в Индонезии. Местные жители отправляли их обратно в море. Власти решили разместить их во временном центре.

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Жители индонезийской провинции Ачех отказываются принимать более 200 рохинджа, которые прибыли на лодках во вторник вечером.

Столкнувшись с враждебным отношением местного населения, власти региона приняли решение переправить беженцев на пароме в центр временного размещения.

Рохинджа– преследуемое мусульманское меньшинство в Мьянме. Число переселенцев, которые по морю добрались до Индонезии, за неделю превысило тысячу. Это рекорд с 2015 года.

По данным организации Kontras, занимающейся приёмом и оказанием помощи беженцам, на остров Сабанг прибыло 219 человек, в том числе 56 детей. Местные блокировали их на пляже.

Ажарул Хусна, представитель НПО, заявил СМИ, что жители объясняют своё негостеприимство "страхом" перед "распространением инфекционных заболеваний", а также утверждают, что у рохинджа якобы нет паспортов.

Сам Хусна объясняет враждебное отношение к беженцам "невежеством".

"Вирус неприятия"

"Ситуация на местах сейчас не очень хорошая. Вирус неприятия распространился на всех", – говорит Фейсал Рахман, возглавляющий социальное агентство Сабанга.

Многие жители провинции, которые сами пережили десятилетия кровавых конфликтов с ачехскими сепаратистами, долгое время с сочувствием относились к судьбе рохинджа.

Но теперь некоторые из них опасаются, что массовый исход представителей этого меньшинства отнимает у них и без того ограниченные ресурсы.