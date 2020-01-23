Международный суд ООН вступился за рохинджа

Международный суд ООН потребовал от Мьянмы прекратить притеснения народности рохинджа. Решение суда считается юридически обязательным для выполнения и накладывают на Мьянму международно-правовую ответственность.

Текст с требованием зачитал председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф:

"Мьянма должна принять все возможные меры по предотвращению совершения действий, перечисленных во второй статье Конвенции о предупреждении преступления геноцида, включая убийства представителей народности рохинджа, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам этой группы, предумышленное создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение группы".

Разбирательство было инициировано 11 ноября Гамбией, которая подала иск от лица Организации исламского сотрудничества.

Судьи обязали правительство Мьянмы каждые четыре месяца сообщать о мерах, принятых для исполнения требования.

Ситуация в Мьянме обострилась в августе 2017 года после нападений членов движения "Араканская армия спасения рохинджа" на пункты полиции. В результате силовой операции и волны насилия около 740 тысяч рохинджа, по оценкам ООН, бежали в Бангладеш.