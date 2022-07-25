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мир

В Мьянме казнены противники режима

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 Alexander Kazakevich
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Активисты Чжо Мин Ю (слева) и Фио Зейя Тоу (справа)
Активисты Чжо Мин Ю (слева) и Фио Зейя Тоу (справа)   -   Авторское право  AFP PHOTO/MYANMAR’S MILITARY INFORMATION TEAM

Впервые за более, чем 3 десятилетия в Мьянме привели в исполнение смертные приговоры. Об этом сообщили в понедельник государственные СМИ страны.

Военная хунта казнила четверых противников режима, обвинив их в "жестоких и бесчеловечных террористических актах". Среди них – сторонник свергнутой Аун Сан Су Чжи Фио Зейя Тоу, бывший депутат от "Национальной лиги за демократию" и основатель первой в стране хип-хоп группы, а также продемократический активист и писатель Чжо Мин Ю, лидер студенческого восстания в 1988 году. Ещё двоих обвиняли в убийстве женщины, которая, как они утверждали, была информатором хунты.

SOE THAN WIN / AFP
Архивный снимок 13 января 2012 года: Чжо Мин Ю и его жена Ни Лар Тейн празднуют своё прибытие в международный аэропорт Янгона после освобождения из-под стражи.SOE THAN WIN / AFP

Приговор был оглашён ещё в январе, AFP сообщало, что речь идёт о казни через повешение.

В Human Rights Watch назвали произошедшее "актом беспрецедентной жестокости" и призвали мировое сообщество привлечь хунту к ответственности.

По оценкам местных НКО, после того, как в прошлом году как власть в Мьянме захватила армия, в противостоянии с военными погибли более 2 тысяч гражданских лиц, 15 000 были задержаны.