Текстовая трансляция Euronews | ЕЦБ планирует повысить ставку в еврозоне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг впервые за более чем десятилетие повысит процентную ставку из-за стремительного роста инфляции.

Россия возобновила поставки газа через "Северный поток-1", сообщило немецкое информационное агентство DPA. Трубопровод возобновил работу после 10-дневной остановки, но в каком объеме поставляется газ пока не известно.

В среду Европейская комиссия предложила план экономии энергоресурсов в блоке. Речь идет об ограничении отопления зданий, отсрочке закрытия атомных электростанций и поощрении компаний сокращать свои потребности в энергоснабжении. Цель - сократить европейский спрос на газ на 15%.

Британское правительство разрешило компании EDF строительство новой атомной электростанции Sizewell C. Война в Украине и исторический температурный максимум вернули атом в центр энергетической политики страны.

Директор ЦРУ Уильям Бернс оценил российские потери в Украине в 15 тысяч убитых и 45 тысяч раненых. По его словам, украинские потери ненамного меньше.

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