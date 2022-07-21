Текстовая трансляция Euronews | ЕЦБ планирует повысить ставку в еврозоне

Текстовая трансляция Euronews | ЕЦБ планирует повысить ставку в еврозонеКомментарии
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг впервые за более чем десятилетие повысит процентную ставку из-за стремительного роста инфляции.
Россия возобновила поставки газа через "Северный поток-1", сообщило немецкое информационное агентство DPA. Трубопровод возобновил работу после 10-дневной остановки, но в каком объеме поставляется газ пока не известно.
В среду Европейская комиссия предложила план экономии энергоресурсов в блоке. Речь идет об ограничении отопления зданий, отсрочке закрытия атомных электростанций и поощрении компаний сокращать свои потребности в энергоснабжении. Цель - сократить европейский спрос на газ на 15%.
Британское правительство разрешило компании EDF строительство новой атомной электростанции Sizewell C. Война в Украине и исторический температурный максимум вернули атом в центр энергетической политики страны.
Директор ЦРУ Уильям Бернс оценил российские потери в Украине в 15 тысяч убитых и 45 тысяч раненых. По его словам, украинские потери ненамного меньше.
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Утром 21 июля россияне нанесли удары по Харькову, известно о 17 раненных и погибшем человеке, пишет глава Харьковской области Олег Синегубов в "Телеграме".
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что под обстрел попал "один из самых густонаселенных районов города".
По его словам, россияне обстреливают остановки общественного транспорта, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
Олег Синєгубов, голова Харківської ОДАTelegramЗа попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення. Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов
Украина вновь обстреляла моск через реку Донец в Херсонской области из ракетных систем залпового огня HIMARS, сообщает ТАСС со ссылкой на оккупационные власти.
Сводка британской разведки на сегодня:
- Россия и пророссийские сепаратисты продолжают попытки небольших наступлений вдоль линии фронта на Донбассе. Российские силы, вероятно, приближаются ко второй по величине электростанции Украины - Углегорской ТЭС, в 50 км к северо-востоку от Донецка.
- Россия отдает приоритет захвату важнейших объектов национальной инфраструктуры, таких как электростанции.
- Вероятно, Россия пытается прорваться на Углегорскую ТЭС, чтобы восстановить темп наступления ключевые города южного направления Краматорск и Славянск.
России не удастся захватить другие крупные города в Украине, такие как Славянск или Бахмут, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке.
За последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов в направлении Славянска или Бахмута и снижают интенсивность наступления на небольшие населенные пункты в Донецкой области, пишут исследователи.
"В частности, российские войска пытались взять Северск с момента захвата Лисичанска и Луганской области 3 июля и по состоянию на 20 июля до сих пор не достигли города", - пишет ISW.
"Российское наступление на Донбассе, скорее всего, завершится где-то на трассе E40 в ближайшие недели".
В Николаеве во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
О последнем обстреле города было известно 18 июля.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг впервые за более чем десятилетие повысит процентную ставку из-за стремительного роста инфляции. О своем намерении ЕЦБ сообщил заранее, но насколько процентная ставка станет выше, пока неизвестно. Большинство экспертов склоняется к тому, что речь пойдет о 50 базисных пунктах.
Уровень инфляции в еврозоне в июне достиг 8,6% за год и, как ожидается, будет расти дальше в ближайшие месяцы.
Россия возобновила поставки газа через "Северный поток-1", сообщает немецкое информационное агентство DPA. Трубопровод возобновил работу после 10-дневной остановки. В каком объеме поставляется газ пока не сообщается.