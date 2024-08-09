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Бои в Курской области: ВСУ могли продвинуться на глубину в 35 км

Суджа, Курская область, Россия
Суджа, Курская область, Россия Авторское право AP/Acting Governor of Kursk region Alexei Smirnov telegram channel
Авторское право AP/Acting Governor of Kursk region Alexei Smirnov telegram channel
By Euronews
Опубликовано
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Геолокационные снимки и заявления из России, отмечают в Институте изучения войны, указывают, что ВСУ предположительно присутствуют в районах РФ, в 35 километрах от границы с Сумской областью Украины.

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"Отсутствие адекватного ответа России на вторжение в Курскую область и скорость продвижения украинских сил указывает на то, что ВСУ смогли достичь оперативной внезапности вдоль границы с РФ". Об этом говорится в сводке Института изучения войны.

Геолокационные снимки и заявления из России, добавляют аналитики, указывают, что ВСУ предположительно присутствуют в районах РФ, в 35 километрах от границы с Сумской областью Украины.

Так выглядит продвижение ВСУ к концу второго и третьего дня вторжения. В то же время аналитики отмечают, что украинские войска, скорее всего, не контролируют всю ту территорию Курской области, о захвате которой пишут российские военкоры.

Украинские силы, по-видимому, могут использовать небольшие бронетанковые группы для проведения штурмов за линией боевого соприкосновения из-за низкой плотности российских войск в приграничных районах Курской области - заявляют эксперты.

По их данным более крупные подразделения ВСУ действуют в районах Курской области ближе к украинской границе, укрепляя некоторые позиции.

В ночь на пятницу в социальных сетях появилось видео на котором, как утверждается, запечатлены последствия удара по колонне российской армии под Рыльском (Курская область).

Аналитики полагают, что в результате удара по колонне армия РФ могла потерять сотни своих солдат.

Тем временем Минобороны России сообщило о выдвижении в Курскую область вооружения и техники для наращивания сил, которые ведут активные боевые действия с украинскими подразделениями в Суджанском районе.

Украинские военные прорвались через границу Курской области 6 августа и за считанные дни взяли под контроль целый ряд населенных пунктов. Все эти дни в Курской области звучали сирены тревоги, оповещающей о ракетной опасности. Девятого августа в Курской области была объявлена ЧС федерального масштаба.

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