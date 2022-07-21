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Украина

Украинцы возвращаются к семьям

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 Euronews
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Каждый день через КПП проходят 150-200 машин
Каждый день через КПП проходят 150-200 машин   -   Авторское право  Кадр из видео NRT

Тысячи украинцев возвращаются в свои дома, которые оказались на территориях, оккупированных российскими войсками. Через единственный пропускной пункт в Запорожье проходят 150-200 машин в день.

Украинская сторона предупреждает сограждан об опасностях и не пропускает оружие и горючее — то, что может быть использовано российскими солдатами. На парковке многим приходиться ждать разрешения по 10 дней.

Беженцы не всегда готовы разговаривать с журналистами, многие в то же время не скрывают страха и очень осторожно описывают свою ситуацию.

"У меня там живут мама и сестра. Если их [россиян] не трогать, не провоцировать, более-менее они там живут".

Украинцы говорят, что возвращаются не только для того, чтобы воссоединиться с семьями, но и в поисках работы, которую не смогли найти на украинской территории.