Текстовая трансляция Euronews | Минобороны РФ назвало командующего группировкой "Восток" в Украине

Текстовая трансляция Euronews | Минобороны РФ назвало командующего группировкой "Восток" в УкраинеКомментарии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил группировку "Восток" и отдал указание ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности армии Украины, из которых ведутся обстрелы Донбасса, сообщили в Минобороны России в понедельник. Ранее Шойгу проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр" и поручил усилить действия для исключения возможности ВСУ наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса и других регионов.
Российской группировкой войск "Восток" в Украине командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Имя командующего восточной группировкой впервые официально названо в сообщении Минобороны. Она участвует в боевых действиях на донецком направлении. Ранее не раскрывалось, кто именно руководит ее действиями.
Украинские военные подавили все попытки штурмовых действий российской армии в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. По данным украинских военных потери России в войне возросли до 38450 человек.
В результате обстрела Никополя в Днепропетровской области ранен один человек, сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, ночью по городу выпустили не менее 60 снарядов. Разрушены около десяти частных домов, порт, поликлиника, станция переливания крови, предприятие энергетики, газопровод и водопровод.
Компания H&M объявила, что окончательно уходит из России. В рамках сворачивания бизнеса магазины будут открыты для распродаж, сообщает РИА "Новости".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения систем ПВО в горах Чеченской Республики на месте танковой части в Шалинском районе.
"В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, но в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе", - написал Кадыров в своем Телеграм-канале.
Шведская H&M Group, владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, начнет процесс сворачивания бизнеса в России в связи с "текущими операционными проблемами и непредсказуемостью будущего", сообщает российское информационное агентство "Интерфакс".
Компания приостановила продажи в России еще 2 марта, заявив, что считает "невозможным продолжение бизнеса в РФ в текущей ситуации". H&M возобновит работу российских магазинов на ограниченный период, чтобы распродать оставшиеся запасы товаров.
Глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не уволены, а отстранены от занимаемых должностей, сообщил замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов.
"Это связано с тем, что мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих двух органов по очищению этих органов от коллаборантов и государственных изменников", — сказал Смирнов в эфире телеканала «1+1».
По его словам, будут проведены служебные проверки и расследования, по их результатам президентом примет решение о необходимости внесения в парламент представления об увольнении генерального прокурора и главы СБУ, передает ТСН.
Накануне Владимир Зеленский снял Баканова с поста главы СБУ из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Венедиктову отстранили на основании закона о военном положении.
Россия использует ЧВК Вагнера, чтобы усиливать свои силы на передовой и восполнять нехватку личного состава и потери. Она могла сыграть основную роль в последних боях, включая захват Попасной и Лисичанска, говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
ЧВК Вагнера снижает стандарты вербовки, нанимая осужденных и людей, ранее внесенных в черный список. Новобранцам доступно лишь ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность группы и снизит ее ценность как опоры для регулярных российских войск.
Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин недавно получил звание Героя России. Это может усугубить недовольство в рядах военных и негативно сказаться на моральном духе российских военных, говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 18, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/FLMyNFy4J2
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/F4p4UkX1KT
Российской группировкой войск "Восток" в Украине командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Имя командующего впервые официально назвали в сообщении Минобороны об инспекции войск министром обороны Сергеем Шойгу. Группировка участвует в боевых действиях на донецком направлении. Ранее не раскрывалось, кто именно руководит ею.
Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе инспекции Шойгу отдал указание ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности армии Украины, из которых ведутся обстрелы Донбасса.