Текстовая трансляция Euronews | Минобороны РФ назвало командующего группировкой "Восток" в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил группировку "Восток" и отдал указание ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности армии Украины, из которых ведутся обстрелы Донбасса, сообщили в Минобороны России в понедельник. Ранее Шойгу проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр" и поручил усилить действия для исключения возможности ВСУ наносить массированные ракетные удары по городам Донбасса и других регионов.

Российской группировкой войск "Восток" в Украине командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Имя командующего восточной группировкой впервые официально названо в сообщении Минобороны. Она участвует в боевых действиях на донецком направлении. Ранее не раскрывалось, кто именно руководит ее действиями.

Украинские военные подавили все попытки штурмовых действий российской армии в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. По данным украинских военных потери России в войне возросли до 38450 человек.

В результате обстрела Никополя в Днепропетровской области ранен один человек, сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, ночью по городу выпустили не менее 60 снарядов. Разрушены около десяти частных домов, порт, поликлиника, станция переливания крови, предприятие энергетики, газопровод и водопровод.

Компания H&M объявила, что окончательно уходит из России. В рамках сворачивания бизнеса магазины будут открыты для распродаж, сообщает РИА "Новости".