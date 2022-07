Текстовая трансляция Euronews | Минобороны РФ назвало командующего группировкой "Восток" в Украине

Россия использует ЧВК Вагнера, чтобы усиливать свои силы на передовой и восполнять нехватку личного состава и потери. Она могла сыграть основную роль в последних боях, включая захват Попасной и Лисичанска, говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

ЧВК Вагнера снижает стандарты вербовки, нанимая осужденных и людей, ранее внесенных в черный список. Новобранцам доступно лишь ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность группы и снизит ее ценность как опоры для регулярных российских войск.

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин недавно получил звание Героя России. Это может усугубить недовольство в рядах военных и негативно сказаться на моральном духе российских военных, говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 July 2022



