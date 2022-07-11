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мир

Uber: связи с Макроном и русскими олигархами

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Логотип Uber
Логотип Uber   -   Авторское право  Nam Y. Huh/AP Photo

Осень 2015 года. В Марселе — втором по величине городе Франции — бастуют таксисты. Недовольные приходом на французский рынок конкурентов из Uber, они жгут покрышки и переворачивают автомобили. Власти блокируют сервис, но ненадолго: как выяснил Международный консорциум журналистов-расследователей, молодой министр экономики Эммануэль Макрон тайно помог компании решить проблемы и закрепиться в стране.

"Эммануэль Макрон, конечно, выделяется. Джо Байден и около десятка бывших сотрудников администрации Обамы, среди которых есть и довольно высокопоставленные, с распростертыми объятиями приняли модель Убера, которая по определению означает отказ от защиты труда и трудовых прав. Это поразительно", — говорит журналист-расследователь ICIJ Дин Старкман.

По данным расследования, в ходе которого журналисты изучили десятки тысяч внутренних документов компании, Убер нарушала законы, тайно лоббировала свои интересы на высшем уровне и считала насилие в отношение своих водителей "бесплатной рекламой в местных СМИ".

"Они относились к базовым принципам закона с вопиющим безразличием. Игнорировали местные законы. Врывались на рынок без лицензий, без разрешений и начинали фактически подрывать рынок", — продолжает Дин Старкман.

В расследовании фигурируют не только западные политики. Так журналисты выяснили,что лоббисты Убера также добивались расположения российских олигархов, связанных с Владимиром Путиным, и встречались с Олегом Дерипаской и Германом Грефом.