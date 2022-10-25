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Новости Европы

Раскрытые файлы уличили Uber в лоббировании

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 Vincenzo Genovese
Доставка еды на велосипеде цифровой платформы Uber
Доставка еды на велосипеде цифровой платформы Uber   -   Авторское право  Shuji Kajiyama/Copyright 2022 The AP

В Евросоюзе вновь вспыхнули дискуссии о правах работников цифровых платформ. Это те, кто, пользуясь мобильными приложениями, доставляют еду и развозят пассажиров на автомобилях Uber. Они отбивают хлеб у обычных курьеров и водителей такси, которых защищают профсоюзы. Во вторник в Европарламенте состоялись слушания по оценке влияния Uber и других подобных сервисов на политику ЕС. Профсоюзный деятель Людовик Воет утверждает, что  представители Uber активно занимаются лоббированием, пытаясь остановить невыгодные этой компании законы: 

«Раскрытые в июле файлы Uber показывает, что руководство Uber не соблюдает правила, которые регламентируют контакты с политиками, - сказал Людовик Воет. -  Оно активно лоббирует, чтобы избежать принятия законодательства».

Акцию протеста против такой деятельности устроили перед зданием Европарламента более 100 человек из различных европейских профсоюзов. Они приводят рассекреченные данные о том, за последние 8 лет бюджет Uber на лоббирование был увеличен с 50 тыс до 700 тыс евро. Эта американская компания якобы использовала эти деньги, чтобы добиваться выгодных для неё решений от евродепутатов, сотрудников Еврокомиссиии и национальных представителей самого высокого уровня. Этим лично занимался бывший главный лоббист Uber Марк МакГан, который перешёл на другую сторону и разгласил детали своих операций: 

«Когда политики пытались нас остановить, мы кооптировали саму демократию - мы использовали политическую власть потребителей, оказывали общественное давление на выборных должностных лиц, мы заваливали их миллионами петиций. Мы сказали политикам, что согласимся закрыть спорный незаконный и сверхдешевый сервис UberPop, если они изменят закон так, как мы хотели. Мы использовали как оружие наших водителей и наших клиентов».

Бывший лоббист цифровых платформ утверждает также, что научные исследования, представленные европейским законодателям, не были по-настоящему независимыми:

«Когда я работал в Uber, мы платили ученым за то, чтобы они использовали искаженные наборы данных для получения цифр, которые укрепляли позиции Uber, - продолжал МакГан. - Эти данные показывали завышенные доходы наших водителей, потому что они учитывали время простоя. "

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF также расследует дело политика из Нидерландов Нели Крус. Этот бывший еврокомиссар подозревается в том, что она лоббировала интересы Uber сразу после ухода со своей должности в Брюсселе.