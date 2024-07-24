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Макрон не назначит премьера до конца Олимпиады

Эммануэль Макрон призывал к «политическому перемирию»
Эммануэль Макрон призывал к «политическому перемирию» Авторское право Ludovic Marin/AP
Авторское право Ludovic Marin/AP
By Euronews
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Президент Франции подчеркнул, что кандидат должен получить максимально широкую поддержку

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Временное правительство Франции продолжит работу по меньшей мере до окончания Олимпийских игр в Париже: с таким заявлением выступил президент Республики Эммануэль Макрон.

Переговоры о выдвижении премьера, который получил бы поддержку парламента, затянулись, и хотя за несколько часов до выступления Макрона левые сошлись на кандидатуре сотрудницы парижской мэрии Люси Кастэ, президент подчеркнул, что на время Олимпиады необходимо заключить «политическое перемирие».

Эммануэль Макрон, президент Франции:

«Я хотел бы сформировать правительство как можно быстрее, потому что стране нужно правительство, чтобы принимать решения, готовить бюджет, принимать государственные решения. Так что, очевидно, до середины августа мы уделим всё внимание Олимпийским играм, а затем, в зависимости от того, как будут продвигаться дискуссии, я назову премьер-министра, который сформирует правительство и получит широкую поддержку, чтобы правительство могло работать и оставаться стабильным».

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