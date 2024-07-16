By Euronews

Макрон принял отставку Атталя, но он пока продолжит выполнять функции главы правительства

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял во вторник ​​отставку своего премьер-министра Габриэля Атталя. Но Атталь и его кабинет останутся на своих местах по крайней мере на всё время предстоящих Олимпийских игр в Париже, пока не будет назначен новый глава правительства.

Это настоящее политическое землетрясение во Франции, потому что страна вступает в период, когда правительство не может быть свергнуто вотумом недоверия.

Уходящее правительство имеет ограниченные полномочия. Атталь и его кабинет будут отвечать только за ускорение текущих дел, чтобы обеспечить преемственность государства. Таким образом, в этот переходный период ушедшее в отставку правительство в принципе не может предпринимать никаких политических решений.

Хотя такая конфигурация может быть понятна на переходном этапе, она явно создаст демократическую проблему, если продлится долгое время, особенно если учесть, насколько сложными были переговоры о выдвижении кандидатуры будущего премьер-министра.

Левый альянс "Новый народный фронт", получивший большинство мест на выборах в законодательный орган, ясно демонстрирует свои разногласия и неспособность достичь какой-либо формы компромисса.

В понедельник вечером социалисты, коммунисты и "зеленые" договорились о "общем кандидате от гражданского общества". Ее зовут Лоранс Тубиана, она дипломат и экономист, один из ключевых игроков в подписании Парижского соглашения по климату в 2015 году.

Но ее кандидатура была отклонена главной партией левого альянса "Непокоренная Франция" (LFI), основанной Меланшоном. Некоторые депутаты от этой партии утверждают, что Тубиана слишком близка к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Через два дня откроется первая сессия Национального собрания Франции, а ещё через 8 днней в Париже должны начаться Олимпийские игры.

Габриэль Атталь хотел уйти в отставку сразу после досрочных парламентских выборов, по итогам которых первое место заняли левые, а проправительственная коалиция второе.

8 июля Макрон его отставку не принял, попросив поработать ещё некоторое время.