Сильнейшая засуха в Италии

В Италию пришла сильнейшая за последние 70 лет засуха. В нескольких регионах страны ввёден режим чрезвычайной ситуации.

Власти не исключают, что придётся прибегнуть к нормированию питьевой воды в дневное время. Хотя в некоторых районах ограничения уже действуют - например, ночью подача воды перекрыта полностью.

Отсутствие осадков и рекордно высокие температуры парализовали производство риса и кукурузы на итальянском севере и в районе реки По. Уровень воды в ней упал до минимума. Ассоциация фермеров страны оценивает ущерб в более чем три миллиарда евро. Засуха ударила и по сектору животноводства. Заводчики всеми силами пытаются спасти скот, но расходы стремительно растут.

Этторе Феррарини, животновод:

"У нас есть система вентиляции для коров, которая помогает им выдерживать жару <...> Она стоит 65 тысяч евро. Кроме того, выросли затраты на электроэнергию. Вентиляторы работают 24 часа в сутки, даже ночью".

Ситуация усугубляется год от года тем, что зимой в горах выпадает меньше снега. Особенно в южных Альпах. Из-за чего происходит снижение уровня воды в реках. Учёные считают это следствием изменения климата, на которое напрямую повлияла деятельность человека.