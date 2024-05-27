Папуа-Новая Гвинея: жертвами оползня могли стать более 2000 человек

By Euronews

Власти Папуа-Новой Гвинеи обратились за помощью к международному сообществу после разрушительного оползня в провинции Энга. Предполагается, что жертвами стихии могли стать более 2000 человек.

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Более 2000 человек, предположительно, заживо погребены под оползнем, произошедшим в пятницу в Папуа Новой Гвинее. Об этом сообщил официальный представитель правительства, обратившись к ООН за международной помощью.

Точное число потерь на данный момент установить практически невозможно. Оценки сильно разнятся. К утру понедельника было обнаружено менее двенадцати тел погибших. ООН оценивает число пропавших без вести в 670 человек, основываясь на том, что под завалами оказались более 150 домов.

Поиски людей осложняются специфическим рельефом местности и неустойчивым грунтом. Толщина грязевого покрова достигает 6-8 метров. Из-за поврежденных дорог затруднена доставка помощи. На место природной катастрофы до сих пор не прибыла тяжелая техника. Сообщается, что местные жители пытаются найти выживших, раскапывая завалы палками, лопатами и голыми руками.

Трагедия разыгралась в ночь на 24 мая в высокогорной провинции Энга. До катастрофы в этом районе проживало около 3800 человек.