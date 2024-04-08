В нескольких регионах Казахстана и Оренбургской области РФ - режим ЧС из-за паводков

By Euronews

Власти РФ и Казахстана эвакуируют тысячи жителей, оказавшихся в пострадавших от сильных наводнений районах. Президент Казахстана назвал паводки "крупнейшим стихийным бедствием в республике за последние 80 лет". В российском Орске ситуация развивается "по наихудшему сценарию".

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В десяти областях на северо-западе Казахстана действует режим чрезвычайного положения из-за сильных наводнений.

Более 70 тысяч жителей затронутых паводками населенных пунктов были вынуждены покинуть свои дома.

Начавшиеся в марте наводнения в Казахстане стали самым крупным природным бедствием в республике за последние 80 лет, сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщили в понедельник, 8 апреля в пресс-службе президента, "в целом ситуация под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно".

В аварийно-спасательных работах задействованы более 13,5 тысяч человек.

В Оренбургской области РФ ситуация развивается "по наихудшему сценарию"

В российском Орске, который расположен недалеко от границы с Казахстаном, объявлен режим ЧС федерального значения. В ночь на 6 апреля вода прорвала дамбу, после чего большая часть города оказалась затоплена.

В воскресенье МЧС РФ сообщило, что вода продолжает подниматься.

Власти Оренбургской области отмечают, что ситуация в Орске развивается по наихудшему сценарию. Пик паводка ожидают 10 апреля, а стабилизации ситуации - только после 20 апреля.

Подтопления фиксируют по всему руслу реки Урал, включая соседние регионы.