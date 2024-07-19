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Сицилия ждет дождя: рекордная засуха уничтожает агробизнес и лишает людей воды

Сицилия ждет дождя: рекордная засуха уничтожает агробизнес и лишает людей воды
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Bryan Carter
Опубликовано
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Сицилия - в авангарде климатического кризиса в Европе. Здесь два года практически нет дождей, а температура летом поднимается до 49 градусов. Как живут в таких условиях местные? На что надеются? Об этом - наш репортаж.

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Здесь видели все - от засух, разрушающих местное сельское хозяйство, до периодически повторяющихся тепловых волн. "Климат очень сильно влияет на жизнь на Сицилии", - констатирует фермер Джерардо Диана, глядя на поля пшеницы и бобов, полностью уничтоженные отсутствием дождя в течение двух лет. Его бестселлер - фирменные красные апельсины - также под угрозой, несмотря на усилия работников фермы обеспечить плантации цитрусовых водой из близлежащих озер.

"Это вопрос выживания! К сожалению, из-за затянувшегося лета мы боимся, что деревья просто погибнут", - говорит Джерардо.

Постоянная засуха - лишь один из симптомов климатического кризиса, охватившего регион. В последние годы Сицилия страдает и от лесных пожаров, и от аномальной жары. Летом 2021 года здесь была зафиксирован опасный европейский рекорд - 48,8° по Цельсию.

Исследователи подтверждают: средиземноморский бассейн, крупнейшим островом которого является Сицилия, теплеет на 20% быстрее, чем планета в среднем. Регион уже зафиксировал полуторапроцентное превышение температуры по сравнению с доиндустриальной эпохой. Речь идет о пороге, установленном Парижским климатическим соглашением 2015 года для сдерживания экстремальных погодных явлений.

Жара и ответственность

По мнению Кристиана Мульдера, профессора экологии из Университета Катании, к 2030 году засуха может превратить в пустыню треть Сицилии, а к 2050 году - две трети.

Опустынивание отмечается и в центре острова. Там некогда цветущие поля, окружающие ферму Морреале Сальваторе, высохли, а хозяин не знает, что делать со скотом и планами на посевную.

Он винит не только погоду. По словам фермера, власти могли и должны были отреагировать раньше. "Когда я был школьником, тут уже шли разговоры об опустынивании Сицилии. Так что это не вчера началось! Политики несут определенную ответственность, они могли бы подумать об этом раньше и решить проблему", - констатирует он.

Его мнение перекликается с анализом Джузеппе Чирелли, профессора по сельскохозяйственной гидравлики. Он подсчитал, что в некоторых районах Сицилии за последний год количество осадков упало на 70% по сравнению с тем, что регион обычно имел последние 20 лет.

Эксперт называет засуху "беспрецедентной", подчеркивает, что в столь масштабном дефиците воды виноват не только климат, но и человек. Он обращает внимание на изношенность, "дырявость" труб, систем, используемые для орошения полей или распределения воды.

В начале этого года местные власти ввели ограничения на подачу воды для миллиона человек в почти 100 муниципалитетах. В южном городе Джела Флориана Каллеа жалуется на постоянный стресс и снижение качества жизни: воду ей подают раз в три дня! "Вместе с соседями я испытаю отчаяние, эта ситуация действительно напрягает", - жалуется она.

Неизвестно, как долго Сицилия будет терпеть столь сложные условия. Многие местные жители считают: испытание, выпавшее на долю их острова, должно послужить тревожным сигналом для всей Европы.

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