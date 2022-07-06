G20: встречи Лаврова с Блинкеном не будет

Энтони Блинкен не будет встречаться с Сергеем Лавровым на полях саммита "Большой двадцатки"."Это не самое подходящее время для подобных мероприятий <...> Российская сторона не выказала серьёзности, которую от неё ожидали", - пояснили в Госдепартаменте США.

Конференция глав внешнеполитических ведомств "Группы 20-ти" начнётся в четверг на индонезийском острове Бали. В числе главных тем: энергетическая и продовольственная безопасность на фоне войны в Украине.

Нед Прайс, представитель госдепартамента США:

"Госсекретарь примет самое активное участие в саммите G20. Я не собираюсь обсуждать какие-либо планы российского министра иностранных дел, как и любого другого участника конференции глав министерств <...>"Я полагаю, от Соединённых Штатов, их союзников и партнёров стоит ожидать того, что все они выскажутся против действий России - я имею ввиду вторжение в Украину - и катастрофических последствий, связанных с ростом цен на продовольствие и сырьё, которые испытывают на себе страны по всему миру".

Между тем, российский министр иностранных дел по пути на Бали посетил Вьетнам. Там Сергей Лавров и его вьетнамский коллега обсудили вопросы углубления стратегического партнёрства двух государств.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Сейчас международная обстановка развивается таким образом, что вновь требуется объединение усилий всех здравомыслящих людей для того, чтобы не допустить продвижения неоколниального диктата, отстаивать принципы международного права, устава ООН, принцип суверенного государства и невмешательства во внутренние дела".

Ряд стран продолжает выступать против участия России в саммите "Большой двадцатки". На его полях, как ожидается, Сергей Лавров встретится с коллегами из Китая, ЮАР, Бразилии и Мексики.

Блинкен, в свою очередь, проведёт переговоры с министрами иностранных дел лояльных Кремлю Китая и Индонезии.

Ранее стало известно, что Владимир Путин принял приглашение на ноябрьский саммит "Группы двадцати", который также пройдет на Бали,