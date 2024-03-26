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Россия продлила арест американского репортера Эвана Гершковича

Репортер Wall Street Journal Эван Гершкович стоит в стеклянной клетке в зале суда в Московском городском суде в Москве, Россия, вторник, 26 марта 2024 года.
Репортер Wall Street Journal Эван Гершкович стоит в стеклянной клетке в зале суда в Московском городском суде в Москве, Россия, вторник, 26 марта 2024 года. Авторское право Associated Press
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Во вторник московский суд продлил срок заключения репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича до 30 июня.

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Московский суд во вторник постановил, что репортер Wall Street Journal Эван Гершкович останется в тюрьме по обвинению в шпионаже как минимум до конца июня, сообщили представители суда.

32-летний гражданин США был арестован в конце марта 2023 года во время репортерской поездки и провел за решеткой почти год.

Гершкович и его работодатель отрицают обвинения в его адрес, а правительство США заявило, что он был задержан несправедливо.

Российские власти не сообщили, какими доказательствами (если таковые вообще имеются) они располагают, чтобы подтвердить обвинения в шпионаже.

U.S. Ambassador to Russia Lynne Tracy enters the Moscow City Court to attend hearing on Evan Gershkovich's case, in Moscow, Russia, on Tuesday 26 March 2024
U.S. Ambassador to Russia Lynne Tracy enters the Moscow City Court to attend hearing on Evan Gershkovich's case, in Moscow, Russia, on Tuesday 26 March 2024Associated Press

Гершкович находится в московской тюрьме "Лефортово", которая известна своими суровыми условиями содержания.

Аналитики отмечают, что Москва может использовать заключенных американцев в качестве разменной монеты в условиях растущей российско-американской напряженности в связи с военной операцией Кремля на Украине.

Как минимум два гражданина США, арестованных в России за последние годы, включая звезду WNBA Бриттни Гринер, были обменены на россиян, находящихся в тюрьме в США.

Гершкович - первый американский репортер, арестованный по обвинению в шпионаже в России с сентября 1986 года, когда КГБ арестовал Николаса Данилова, московского корреспондента US News and World Report.

Данилов был освобожден без предъявления обвинений 20 дней спустя в результате обмена на сотрудника миссии Советского Союза при ООН, который был арестован ФБР, также по обвинению в шпионаже.

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