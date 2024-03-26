Россия продлила арест американского репортера Эвана Гершковича

By Euronews и AP

Во вторник московский суд продлил срок заключения репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича до 30 июня.

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Московский суд во вторник постановил, что репортер Wall Street Journal Эван Гершкович останется в тюрьме по обвинению в шпионаже как минимум до конца июня, сообщили представители суда.

32-летний гражданин США был арестован в конце марта 2023 года во время репортерской поездки и провел за решеткой почти год.

Гершкович и его работодатель отрицают обвинения в его адрес, а правительство США заявило, что он был задержан несправедливо.

Российские власти не сообщили, какими доказательствами (если таковые вообще имеются) они располагают, чтобы подтвердить обвинения в шпионаже.

U.S. Ambassador to Russia Lynne Tracy enters the Moscow City Court to attend hearing on Evan Gershkovich's case, in Moscow, Russia, on Tuesday 26 March 2024 Associated Press

Гершкович находится в московской тюрьме "Лефортово", которая известна своими суровыми условиями содержания.

Аналитики отмечают, что Москва может использовать заключенных американцев в качестве разменной монеты в условиях растущей российско-американской напряженности в связи с военной операцией Кремля на Украине.

Как минимум два гражданина США, арестованных в России за последние годы, включая звезду WNBA Бриттни Гринер, были обменены на россиян, находящихся в тюрьме в США.

Гершкович - первый американский репортер, арестованный по обвинению в шпионаже в России с сентября 1986 года, когда КГБ арестовал Николаса Данилова, московского корреспондента US News and World Report.

Данилов был освобожден без предъявления обвинений 20 дней спустя в результате обмена на сотрудника миссии Советского Союза при ООН, который был арестован ФБР, также по обвинению в шпионаже.