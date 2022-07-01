Текстовая трансляция Euronews | Удар по Одесской области и штурм Лисичанска. 128-й день войны

Текстовая трансляция Euronews | Удар по Одесской области и штурм Лисичанска. 128-й день войныКомментарии
18 человек, в том числе один ребенок, погибли в результате ракетного удара по Одесской области. По данным оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Украины, в ночь на 1 июля российские самолеты Ту-22 нанесли ракетный удар по поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Утверждается, что три ракеты поразили 9-этажный жилой дом и две базы отдыха.
Российские войска продолжают штурмовать Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. "Оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода", - написал Гайдай в своем Телеграмм-канале.
ГСЧС Украины сообщает, что в результате обстрела торгового центра в Кременчуге погибли 19 человек, 62 человека пострадали. К 8 часам утра 1 июля спасатели разобрали 85% завалов.
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Алексей Черняк заявил РИА "Новости", что остров Змеиный в Черном море остается под контролем российских войск.
Россия и Франция сохраняют контакты на высшем уровне, но в остальном практически все связи двух стран свернуты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в Париже Алексея Мешкова.
Я бы сказал, что ситуация отнюдь не благоприятная, у нас практически свернуты все связи с Францией. Остаются контакты на рабочем уровне, но очень серьезный удар нанесен и по экономике, хотя большая группа французских компаний не хочет уходить из России и продолжает работать, - сказал он. - Скорее, именно на высшем уровне еще остаются контакты.
Российские войска продолжают штурмовать Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
"Оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода", - написал Гайдай в своем Телеграмм-канале.
ГСЧС Украины сообщает, что количество погибших в результате обстрела торгового центра в Кременчуге возросло до 19, еще 62 человека пострадали. К 8 часам утра 1 июля спасатели разобрали 85% завалов.
18 человек, в том числе один ребенок, погибли в результате ракетного удара по Одесской области. По данным оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Украины, в ночь на 1 июля самолеты Ту-22 нанесли ракетный удар по поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе. Утверждается, что три ракеты поразили 9-этажный жилой дом и две базы отдыха.