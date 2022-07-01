Текстовая трансляция Euronews | Удар по Одесской области и штурм Лисичанска. 128-й день войны

18 человек, в том числе один ребенок, погибли в результате ракетного удара по Одесской области. По данным оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Украины, в ночь на 1 июля российские самолеты Ту-22 нанесли ракетный удар по поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Утверждается, что три ракеты поразили 9-этажный жилой дом и две базы отдыха.

Российские войска продолжают штурмовать Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. "Оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода", - написал Гайдай в своем Телеграмм-канале.

ГСЧС Украины сообщает, что в результате обстрела торгового центра в Кременчуге погибли 19 человек, 62 человека пострадали. К 8 часам утра 1 июля спасатели разобрали 85% завалов.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Алексей Черняк заявил РИА "Новости", что остров Змеиный в Черном море остается под контролем российских войск.