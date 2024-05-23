СМИ: российские войска продвигаются в районе Часова Яра

By Euronews

СМИ говорят о продвижении российских войск под Бахмутом, Испания и Швеция объявили о новых пакетах долгосрочной помощи Киеву

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Российские войска продвинулись в районе Часова Яра Донецкой области, под Бахмутом — об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на аналитиков. В среду в минобороны России утверждали, что захвачено село Клещеевка в этом районе. В официальных сообщениях украинской армии отмечалось, что ситуация там «под контролем».

Не прекращаются и российские обстрелы. В Донецкой области два человека погибли после падения баллистической ракеты на сельский жилой дом. Харьков, по сообщения местной администрации, был атакован управляемыми авиабомбами, 12 человек ранены, повреждёно 15-этажное жилое здание.

Тем временем Испания и Швеция объявили о новых пакетах долгосрочной помощи Киеву. Стокгольм организует трёхлетнюю программу объёмом в 6 миллиардов евро, Мадрид обещает поставки танков «Леопард» и артиллерийских боеприпасов.