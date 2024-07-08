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В Киеве объявлен день траура по жертвам российского удара

Последствия ударов по Киеву
Последствия ударов по Киеву Авторское право Anton Shtuka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Anton Shtuka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Киев и Брюссель назвали удар по детской больнице военным преступлением

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Вторник объявлен в Киеве днём траура по жертвам нового российского авиаудара. Несколько десятков ракет в понедельник были выпущены как по украинской столице, так и по другим городам.

По всей стране жертвами ударов стали более 30 человек, из них по меньшей мере 27 — в Киеве. Данные о погибших и пострадавших постоянно уточняются.

ВВС Украины утверждают, что сбили 30 из 38 крылатых и баллистических ракет.

Под удар в Киеве попала крупнейшая в стране детская больница «Охматдет». В украинском минздраве заявили, что в момент удара там находились около 600 пациентов и примерно столько же сотрудников, шло несколько операций. Двое врачей погибли.

Спасательные работы на территории Охматдета
Спасательные работы на территории ОхматдетаAlex Babenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Российские СМИ утверждают, что это была ракета украинских сил ПВО — разные российский издания «точно идентифицируют» её и как Patriot, и как NASAMS.

Владимир Зеленский отверг подобные заявления:

«Вы уже видели сообщения о том, что виновата украинская противовоздушная оборона, а не их точно рассчитанный удар. Я благодарен всем украинцам, которые начали выкладывать видео, где видна не часть той или иной конкретной ракеты, а прямой ракетный удар, который ранил и убил многих людей на Украине сегодня».

С решительным осуждением российской ракетной атаки выступили в ООН. Власти Украины назвали удар по детской больнице военным преступлением, особо отметив тот факт, что массированный обстрел был санкционирован на фоне нового обсуждения возможных мирных переговоров.

Такую же позицию заняли в ЕС: в Европейской службе внешних связей отметили, что «нападением на детей, которые являются наиболее уязвимыми, Россия вновь продемонстрировала свою жестокость и полную неискренность в отношении мира и мирных переговоров».

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