Саммит НАТО: Финляндию и Швецию официально приглашают в альянс

Исторический день для НАТО: нарушив традиционную политику нейтралитета, Финляндия и Швеция готовятся вступить в альянс. Страны официально пригласят присоединиться к военному блоку уже сегодня, на саммите в Мадриде, после того как Турция все-таки поддержала их вступление в НАТО. Взамен Хельсинки и Стокгольм пообещали "предотвращать деятельность" Рабочей партии Курдистана и других структур, которые Анкара считает террористическими.

Кроме расширения альянса на повестке дня стоит и усиление боеготовности на восточном фланге.

"Мы одобрим новую стратегическую концепцию, "Мадридскую стратегическую концепцию". Она станет планом действий для НАТО в более опасном и непредсказуемом мире. Мы одобрим фундаментальный переход от сдерживания и обороны к силам в постоянной боеготовности, с более передовой авиазащитой и большим количеством заранее установленной техники. Мы одобрим обширный пакет помощи Украине, чтобы помочь им обеспечить свое право на самозащиту. Очень важно, что мы готовы продолжать предоставлять поддержку, потому что сейчас Украина сталкивается с жестокостью, которой мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В новой стратегической концепции НАТО Россию называют уже не партнером, а противником. Предполагается, что в Мадриде страны-члены альянса возьмут на себя обязательство по отправке на восток боевых частей. В частности, Германия собирается направить в страны Балтии около полутора тысяч военных, которые будут находиться там на ротационной основе. Ожидается, что Великобритания, Франция и Дания также выразят готовность закрепить свои боевые подразделения за странами-членами альянса на востоке.