НАТО усиливает восточный фланг

После саммита НАТО, который пройдёт в Мадриде на этой неделе, Альянс станет гораздо сильнее: генсек организации рассказал о планах увеличить численность сил быстрого реагирования в 7,5 раз.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Мы усилим боевые группы в восточной части Альянса до бригадного уровня. Мы реформируем силы быстрого реагирования НАТО и увеличим численность этих сил до более чем 300 тысяч человек".

Глава Альянса отметил, что на саммите Россию официально назовут самой значительной угрозой безопасности, и что широкий диалог между Москвой и НАТО больше невозможен, хотя стороны должны сохранять линии связи.

Другая важная тема саммита — разрешение противоречий между Турцией и кандидатами на вступление в Альянс, Швецией и Финляндией. Столтенберг сообщил, что лидеры трёх стран в Мадриде обсудят претензии Анкары в ходе личных встреч.