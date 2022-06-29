Столтенберг: "Это будет исторический саммит"

В Мадриде открылся саммит НАТО, который уже называют "историческим" и "трансформационным". На нем в состав альянса официально пригласят Финляндию и Швецию, признают Россию главной угрозой безопасности блока и обсудят переход от политики сдерживания к развертыванию на восточном фланге НАТО дополнительных сил в полной боеготовности.

"Это будет исторический саммит. Это будет трансформационный саммит, на котором мы примем решения, меняющие альянс на многие годы вперед. Мы одобрим новую стратегическую концепцию, план действий на будущее в более опасном и конкурентном мире", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Путин ждет "финляндизации" Европы, а получит — "НАТО-изацию" Европы. Именно этого он не хотел, но это то, что должно быть сделано, чтобы обеспечить безопасность Европы. Думаю, это необходимо. Жду, что это произойдет официально", — отметил президент США Джо Байден.

На первом рабочем заседании саммита на высшем уровне выступил и президент Украины Владимир Зеленский:

"Теперь вы принимаете стратегию альянса — стратегию безопасности ваших обществ, ваших стран. Стратегию на десять лет. Но сегодня 126-й день полномасштабного вторжения в Украину. Крылатые ракеты, пытки, убийства детей, насилие над женщинами. У нас нет десяти лет. А вы уверены, что они есть у вас?"

Владимир Зеленский также вновь попросил страны-члены альянса отправить в Украину дополнительные вооружения, в частности современную артиллерию. С такими же требованиями к зданию, где проходит саммит, вышли и украинские активисты.