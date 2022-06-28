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мир

Мадрид принимает саммит НАТО

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Премьер-министр Испании Педро Санчес и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Премьер-министр Испании Педро Санчес и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг   -   Авторское право  Manu Fernandez/The Associated Press

Единство демократий перед лицом тирании, помощь Украине, пересмотр стратегии Североатлантического альянса - на саммите НАТО, который начинается во вторник в Мадриде, предстоит обсудить множество вопросов, и большинство из них связаны с российским вторжением в Украину.

"Мы все ждём результатов переговоров, которые генеральный секретарь ведёт с двумя очень важными для Атлантического альянса демократиями, Финляндией и Швецией. Мы желаем генеральному секретарю успехов", - сказал премьер-министр хозяйки саммита Испании Педро Санчес.

Снять турецкое вето на вступление в НАТО финнов и шведов будет непросто, но у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга есть и другие краткосрочные цели:

"Чрезвычайно важно, - сказал он, - чтобы мы были готовы продолжать оказывать поддержку Украине, потому что она сейчас сталкивается с жестокостью, которой мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны".

Агрессия, объединившая и укрепившая Североатлантический  альянс, объясняет поворот Хельсинки и Стокгольма на 180 градусов по отношению к их давней традиционной политике нейтралитета.