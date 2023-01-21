В Турции вспыхнули антишведские протесты из-за сожжения Корана

В Турции вспыхнули антишведские протесты.

У генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла массовая акция, на которой был сожжен флаг этой скандинавской страны. Несколько человек собрались и у шведского посольства в Анкаре.

Турецкие власти отменили запланированный на следующую неделю визит в страну министра обороны Швеции. Глава оборонного ведомства Турции заявил, что "визит потерял всякий смысл".

Это произошло после состоявшейся в субботу акции перед турецким посольством в Стокгольме, в ходе которой ультраправый политик Расмус Палудан и его сторонники публично сожгли Коран.

МИД Турции осудило акцию, подчеркнув, что она была санкционирована властями Швеции.

В Швеции также выступили с осуждением действий Палудана. Министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрем отметил, что "в Швеции широкая свобода самовыражения, но это не значит, что шведское правительство поддерживает подобные акции".

Через несколько часов в Стокгольме прошла демонстрация против вступления в НАТО, на которой было немало курдских флагов. Турция пока не ратифицировала вступление Швеции в альянс, требуя от властей страны выдать более 70 курдов, которых Анкара считает террористами.

Стокгольм и Хельсинки решили присоединиться к НАТО после российского вторжения в Украину. Для вступления в блок необходимо, чтобы все члены альянса поддержали их заявки.