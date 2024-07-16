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"Короли Европы": сборная Испании отпраздновала золото чемпионата Европы

Сборная Испании празднует победу в Мадриде
Сборная Испании празднует победу в Мадриде Авторское право Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано
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Десятки тысяч болельщиков собрались на площади Сибелес в Мадриде, чтобы отпраздновать со сборной Испании четвертое европейское золото. Чуть раньше футболистов "Ла Рохи" поздравили король и королева Испании.

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Король Филипп VI был на победном для сборной Испании финале Евро в Берлине, он стал первым кто поздравил футболистов "Ла Рохи" с чемпионским званием по их возвращению в Мадрид.

Испанский монарх, его супруга Летисия и их дети - принцесса Астурийская Леонор и Инфанта София приняли игроков и тренерский штаб в своей официальной резиденции, дворце Сарсуэла. При этом дети королевской четы надели футболки сборной Испании с номером 10. Под этим номером за испанцев играл Дани Ольмо. Но испанцы предполагают, что он может также символизировать 10-ю годовщину правления их отца.

Сами игроки пришли на церемонию в футболках с цифрой 4, количеством завоеванных европейских трофеев и надписью "Короли Европы". Чуть позже такую футболу преподнесли и Филиппу VI.

После окончания официальной церемонии игроки сборной Испании отправились на площадь Сибелес, чтобы отпраздновать победу с болельщиками. Обычно здесь отмечают свои трофеи болельщики мадридского "Реала", но в этот понедельник здесь собрались не только жители испанской столицы - многие приехали из других городов и даже стран.

Десятки тысяч людей скандировали имена игроков сборной и главного тренера Луиса де ла Фуэнте, которые вернули команду на вершину европейского футбола. Поколение Хави и Иньесты, после победы на Евро-2008 выиграли затем и следующий Кубок мира. Болельщики надеются, что эта команда способна повторить их достижение.

"Сегодня был потрясающий день, это был лучший праздник, который мы могли устроить, - говорит Чема. - Это незабываемо, все эти люди заслуживают самого лучшего, команда впечатляет, и через два года мы вновь встретимся здесь, после чемпионата мира".

На Евро-2024 сборная Испании одержала 7 побед в 7 матчах, причем в плей-офф ни разу не довела дело до пенальти, и обыграла всех других фаворитов турнира - Италию, Германию, Францию, а в финале - Англию.

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