Текстовая трансляция Euronews | В Лисичанске идут активные бои

Текстовая трансляция Euronews | В Лисичанске идут активные боиКомментарии
Российская армия вошла в Лисичанск "сразу с пяти направлений", сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В городе идут активные бои.
Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте в ночь на 27 июня, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что это произошло впервые с 1918 года. Россия отрицает дефолт. Агентство сообщает, что это стало "кульминацией все более жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам". "Это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", говорится в сообщении.
Япония ужесточает санкции против РФ. Санкционный список в отношении российских представителей и предприятий будет расширен, вводится запрет на импорт российского золота, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Япония заморозит активы еще 70 российских физических лиц и организаций.
Украинские Силы обороны нанесли противнику значительные потери вблизи Верхнекаменки на Донецком направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В утренней сводке ведомства говорится, что на Донецком направлении армия РФ при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с юга, ведет обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка. Штурмовая авиация РФ нанесла авиаудар в районе Лисичанска.
Великобритания выделит до 10 млн фунтов (11,6 млн евро) на ремонт "Украинских железных дорог", сообщает офис британского премьер-министра Бориса Джонсона. Отмечается, что Великобритания ведет переговоры с правительством Украины о том, как "максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна".
В Варшаве открывается выставка российской военной техники, уничтоженной Вооруженными силами Украины. Это первая выставка за пределами Украины. На ней будут представлены основной боевой танк российской армии – Т72Б, уничтоженный 31 марта возле села Дмитровка Бучанского района, 152-мм САУ "Мста-С", а также образцы снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч".
С начала вторжения в Украину российская армия потеряла около 35 000 человек личного состава, сообщает Генштаб ВСУ.
"Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.06 ориентировочно составили личного состава - около 35 000 (+150) человек ликвидировано, танков ‒ 1 552 (+20) ед, боевых бронированных машин ‒ 3 687 (+28) ед, артиллерийских систем – 771 (+7) ед, РСЗО - 243 (+0) ед, средства ПВО - 101 (+2) ед, самолетов - 217 (+0) ед, вертолетов– 184 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+6), крылатые ракеты – 139 (+0), корабли/катера - 14 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 2 575 (+11) ед, специальной техники – 60 (+0)", - говорится в сообщении, опубликованном Генштабов ВСУ в соцсетях.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что стратегическая цель президента РФ Владимира Путина "положить конец суверенитету и независимости Украины и включить ее в состав России" не достигнута, несмотря на определенные успехи в захвате территорий.
"Это не удалось, и суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин на политической арене", - сказал Блинкен.
"На востоке Украины идет тактическая, ожесточенная битва с российской армией, украинские силы отступают, и эта линия сдвинулась. Есть успехи в одном направлении, есть успехи в другом направлении, но действительно важным является то, что со стратегической точки зрения Путин не преуспеет в том, чего он пытался достичь", - цитирует госсекретаря "Голос Америки".
В Мариуполе в одном из домов на перекрестке проспекта Победы и бульвара Меотиды обнаружено более 100 тел погибших, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
"Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме, куда попала авиабомба, обнаружены более 100 тел погибших. Тела до сих пор под завалами", - написал Андрющенко в телеграм-канале в понедельник.
Каким образом стало известно о погибших и их числе, заместитель мэра не уточнил. Город с мая находится под контролем российской армии.
Российская армия продолжает обстреливать Лисичанск. За минувшие сутки в городе были повреждены не менее 11 домов, объекты инфраструктуры, а также два храма, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
"Повреждений в Лисичанске очень много. По возможности обследуем улицы и дома на наличие пострадавших. Разрушены по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожено сразу шесть частных домов", - написал Гайдай в телеграм-канале в понедельник утром.
Бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат" и Народной милиции самопровозглашенной ЛНР ведут зачистку территории химкомбината "Азот" в Северодонецке, сообщает РИА "Новости".
"Ведем зачистку территории завода. Много находим всего. Последний раз восемь или десять коробок вывезли патронов к трофейному пулемету. Пулемет захвачен, боеприпасы получены", — цитирует агентство бойца спецподразделения "Ахмат".
Великобритания выделит до 10 млн фунтов (11,6 млн евро) на ремонт "Украинских железных дорог", передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на офис британского премьер-министра Бориса Джонсона.
"Великобритания выделит до 10 млн фунтов стерлингов на материалы и оборудование для "Украинских железных дорог" для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в вывозе зерна из страны по железной дороге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Великобритания ведет переговоры с правительством Украины, как "максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна".
Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС не для экономической поддержки, а для того чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России, считает экс-президент Молдовы Игорь Додон.
"На самом деле, мы стали претендентами для новых политических и военных экспериментов, по грустному примеру Украины... Последствия же для нашей страны могут стать трагическими. Из-за проводимой совместно с Западом русофобской политики мы не только потеряем выгодные экономические отношения с партнёрами на Востоке, но и рискуем остаться без части наших территорий. Как следствие, Молдова как независимое государство может исчезнуть", - пишет Додон в своем Телеграм-канале.
В столице Польши Варшаве открывается выставка российской военной техники, захваченной ВСУ,сообщает минобороны Украины. На ней будут представлены основной боевой танк российской армии – Т72Б, уничтоженный 31 марта возле села Дмитровка Бучанского района, 152-мм самоходная гаубица "Мста-С", а также образцы снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч". Особо отмечается, что это первая подобная выставка за пределами Украины.
Силы самопровозглашенной ЛНР и российской армии зашли в Лисичанск сразу с пяти направлений,передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
"В Лисичанске идут активные бои внутри населенного пункта. Союзные силы зашли в город с пяти мест. Кольцо благодаря нашему активному наступлению сужается к центру города", - приводит агентство слова собеседника.
Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявлял, что силы ЛНР и армия РФ продвигаются с юга в сторону Лисичанска и начинают занимать промзону города.
Вооруженные силы Украины нанесли "значительные потери" российской армии вблизи Верхнекаменки на Донецком направлении, сообщает Генеральный штаб ВСУ. В утренней сводке украинского генштаба говорится, что на Донецком направлении армия РФ при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с юга, ведет обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка. Штурмовая авиация РФ нанесла авиаудар в районе Лисичанска.