Текстовая трансляция Euronews | В Лисичанске идут активные бои

Российская армия вошла в Лисичанск "сразу с пяти направлений", сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В городе идут активные бои.

Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте в ночь на 27 июня, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что это произошло впервые с 1918 года. Россия отрицает дефолт. Агентство сообщает, что это стало "кульминацией все более жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам". "Это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", говорится в сообщении.

Япония ужесточает санкции против РФ. Санкционный список в отношении российских представителей и предприятий будет расширен, вводится запрет на импорт российского золота, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Япония заморозит активы еще 70 российских физических лиц и организаций.

Украинские Силы обороны нанесли противнику значительные потери вблизи Верхнекаменки на Донецком направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В утренней сводке ведомства говорится, что на Донецком направлении армия РФ при поддержке артиллерии пытается блокировать город Лисичанск с юга, ведет обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка. Штурмовая авиация РФ нанесла авиаудар в районе Лисичанска.

Великобритания выделит до 10 млн фунтов (11,6 млн евро) на ремонт "Украинских железных дорог", сообщает офис британского премьер-министра Бориса Джонсона. Отмечается, что Великобритания ведет переговоры с правительством Украины о том, как "максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна".

В Варшаве открывается выставка российской военной техники, уничтоженной Вооруженными силами Украины. Это первая выставка за пределами Украины. На ней будут представлены основной боевой танк российской армии – Т72Б, уничтоженный 31 марта возле села Дмитровка Бучанского района, 152-мм САУ "Мста-С", а также образцы снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч".