Украинские беженцы в РФ: эвакуация или депортация?

Российские СМИ, со ссылкой на силовые структуры пишут о том, что число беженцев, прибывших на территорию РФ из Донбасса и других районов Украины превысило 2,1 млн человек; 340 тыс из них - дети. Сообщается, что прибывшим "по решению российского правительства оказывается материальная помощь". В марте минобороны РФ заявило, что якобы получило свыше 2,7 млн обращений от желающих выехать в Россию из более чем 2 тыс населенных пунктов Украины, но что "Киев препятствует такой эвакуации".

Украинские власти говорят, что во многих случаях происходит не эвакуация, а насильственная депортация и приводят свои цифры. 20 июня Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Россия депортировала на свою территорию около 1,2 млн украинских граждан, в том числе 240 тыс детей, из которых 2 тыс - сироты.

Война лишила крова миллионы украинцев. По информации Международной организации по миграции, в конце мая общее число внутренне перемещённых лиц в Украине оценивалось в 7,1 млн человек. Ещё более 7 млн украинских беженцев приняли страны Евросоюза.

В Киеве утверждают, что мирным жителям, покидающим занятые российскими войсками города юго-восточной Украины, приходится проходить через так называемые "фильтрационные лагеря", где их допрашивают на предмет связей с украинским правительством или независимыми СМИ, подвергают обыскам, а иногда избиениям и пыткам.

Международный комитет Красного Креста ведет переговоры с российской стороной о доступе к вывезенным в РФ украинцам и располагает "недостаточной информацией" относительно их судьбы.

В интервью швейцарскому изданию NZZ операционный директор МККК Доминик Стилгарт сказал:

_"Мы до сих пор ведем переговоры с россиянами о доступе к украинским беженцам в России. У нас недостаточно информации о том, что там действительно происходит. Можно предположить, что Россия - как и почти каждая воюющая сторона - проводит так называемые проверки: задерживаются бойцы, вероятно, и гражданские, работавшие на украинские власти". _

Стигарт также отметил, что обе эти группы людей защищены международным правом, а потому, например, их нельзя пытать или убивать. "Но если это придерживаться, то куда потом попадают эти люди? Мы этого не знаем", - добавил он.

Наряду с этим, Стилгарт отверг обвинение МККК во взаимодействии с российскими властями в вопросе депортации украинцев на территорию России, что привязывалось к встрече президента МККК Петера Мауэра и открытию офиса МККК в Ростове. По его словам, Международный комитет Красного Креста "никогда не заберёт людей никуда против их воли".