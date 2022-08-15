Как украинских беженцев принимают в Германии

Бегущие от войны, которую развязал в Украине Кремль, оказываются в разных странах зачастую без средств к существованию и крыши над головой. Власти европейских стран стараются предоставить украинским беженцам все возможности для интеграции в общество и возвращение к нормальной жизни: попав на Запад важно выучить язык страны, которая принимает беженца, и постараться найти работу. Не все страны одинаково успешны в такого рода помощи. Как украинцы вливаются в немецкое общество и что для этой интеграции делает администрация ФРГ?

Куда уезжают украинцы?

Абсолютно точной статистики по отъезду из Украины нет ни у одной организации. Учёт ведут пограничные органы, местные власти и международные организации. Наиболее подробную статистику регулярно публикует Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Согласно этим данным практически все страны ЕС приняли у себя более 10 тысяч украинских беженцев. За пределами Евросоюза среди стран куда бегут жители Украины выделяются Россия (около 900 тысяч), Молдова (полмиллиона беженцев), и Турция (почти 150 тысяч). Меньше уезжают в Беларусь (около 30 тысяч), Израиль (35 тысяч) и Швейцарию (примерно 56 тысяч). Не менее 20 тысяч украинцев оказались в Грузии.

Среди лидеров по приёму беженцев оказались Польша, куда попадает фактически половина от всех уехавших, а также Венгрия и Румыния, которые приняли у себя по миллиону человек. Станут ли все они переселенцами и беженцами в других странах? Согласно опросам, около 45% бежавших от войны хотят вернуться домой при первой возможности, как только мирная жизнь будет восстановлена. Разумеется, подавляющее большинство таких желающих согласны на возвращение лишь при условии того, что власть будет находиться в руках украинской администрации.

По данным УВКБ ООН, две трети тех, кто бежал за границу, заявили, что пока не намерены возвращаться домой. Но большинство украинцев хотят остаться и начать новую жизнь где-либо в Европе. В том числе, немало желающих обосноваться и в Германии.

Ускоренная интеграция для желающих

Число беженцев из Украины, зарегистрированных в немецком Центральном реестре, приближается к миллиону: на начало августа 900.479 граждан Украины зарегистрировались в Германии с начала войны 24 февраля 2022 г., пишет баварская “Зюддойче цайтунг” (Süddeutsche Zeitung). Никто не знает, сколько их на самом деле находится в стране. Некоторые из беженцев, возможно, уехали в другие страны или чтобы вернуться домой, так и не пройдя регистрацию. Другие остаются в ФРГ, но не заявляли о себе в местных органах власти. Ясно одно: сотни тысяч украинцев стали частью повседневной жизни Германии, и многие из них останутся здесь на длительный срок.

Многие на удивление спокойно обустраиваются на новом месте, пишет Süddeutsche Zeitung. Среди приехавших 121.000 человек подали заявления на получение пособий на детей. На середину лета, 265.000 потенциально трудоспособных людей зарегистрировались в центрах занятости. Только за первые три месяца войны 12.000 украинцев нашли в Германии работу. По сравнению с другими потоками беженцев властям проще их принимать в стране. Вероятно, это происходит ещё и потому, что, в отличие от других мигрантов, для украинцев сразу включили “зелёный свет”: директива ЕС позволяет им жить и работать в Европе с первого дня и без необходимости проходить бумагоёмкую процедуру получения убежища.

Украинским беженцам сегодня проще, чем мигрантам 10-15 лет назад

Многие украинцы, бежавшие в Германию, хотят быстро выучить немецкий. Специальный интеграционный курс смогут пройти более 150 тысяч, а около 57 тысяч беженцев уже начали обучение, по данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев. Люди только недавно бежали от войны, и многие надеются скоро вернуться домой. Поэтому "столь большое количество желающих добровольно изучать немецкий язык не является чем-то само собой разумеющимся", комментирует представитель Федерального ведомства по интеграции. С другой стороны, бесплатные языковые курсы - это привилегия, которая дается далеко не всем ищущим защиты. Через полгода после начала войны ясно, что украинцам во многих отношениях было легче, чем другим лицам, ищущим защиты у немецкого государства. Это интересное наблюдение с точки зрения федеральной политики интеграции.

Ситуация может обостриться в некоторых районах Германии, особенно если первоначально очень высокая готовность помочь беженцам ослабнет. Такова ситуация в Баварии: сегодня из Мюнхена поступает всё меньше предложений о размещении беженцев из Украины, а волонтеров, как говорят в городе, найти всё сложнее.

Другие настроены более оптимистично: первый наплыв желающих помочь уже прошел, но многие граждане по-прежнему готовы предоставить комнату на несколько недель, - по данным организации Unterkunft Ukraine, которая на сегодня смогла предложить бесплатное проживание 40.000 беженцев. Однако украинские мигранты всё чаще сталкиваются с бюрократией. Так, им больше не разрешается покидать место жительства, где они получают социальную помощь.

В целом, однако, отсутствие какого-либо давления со стороны властей и минимум бюрократии заметно отличаются от предыдущей миграционной политики, когда лица, искавшие защиты государства, жили в коммунальных квартирах от нескольких месяцев до нескольких лет, а интеграционные курсы оплачивались только в том случае, если у них были хорошие перспективы остаться в ФРГ. Сейчас федеральное правительство хочет улучшить положение лиц, длительное время находящихся в “подвешенном” состоянии: так, языковые курсы для всех просителей убежища входят в программу интеграции.

Дети из украинских семей в немецких школах

Как показало ещё одно исследование, интеграция украинских детей в немецкие школы имеет хорошие перспективы. Уровень образованности в каждой возрастной группе среди украинцев хороший по сравнению с другими европейскими странами. Однако нехватка учителей в Германии становится главным препятствием на пути к успеху в образовании, рассказал телеканал “Вельт” (Welt).

Согласно опросу Института экономических исследований IFO, к середине июля около 150.000 украинских детей и подростков были записаны в общеобразовательную либо профессиональную школу в Германии. Согласно проведенному институтом опросу, 52% мигрантов были намерены остаться в ФРГ как минимум на два года, а 46% респондентов намерены вернуться в Украину в ближайшее время.

"В стране было проявлено большое желание помочь, и Германия приложила большие усилия для организации новых мест обучения в школах, - рассказал президент ассоциации учителей Хайнц-Петер Майдингер. - Учителя сообщили об одинаково или примерно одинаково высоком уровне образования по большинству предметов. Конечно, есть различия, но главная проблема - это немецкий язык". Поэтому при ранней интеграции украинских детей и молодежи в общеобразовательные классы, в том числе и в целях социальной интеграции, интенсивная языковая подготовка занимает центральное место.

Что помогает и что мешает интеграции

Хотя около миллиона украинцев с начала войны обрели безопасность в Германии, перспективы их трудоустройства неясны, пишет Deutsche Welle (“Немецкая волна”). Согласно директиве ЕС, беженцы из Украины получили статус защиты в ЕС на срок до трех лет, а также доступ к медицинскому страхованию и рынку труда.

Уже более 350 тысяч украинцев зарегистрированы для поиска работы в Германии, причём многие из них испытывают трудности. Мюнхенский институт экономических исследований IFO провел в июне опрос почти 1000 украинских беженцев и выяснил, что не менее 90% респондентов хотели бы найти работу в Германии, но лишь половина из них это уже сделали.

Во многих отраслях немецкой экономики ощущается острая нехватка квалифицированных рабочих рук. Федеральное агентство по трудоустройству сообщило о почти 900.000 вакансий в июне 2022 г., особенно в сферах транспорта и логистики, продаж и здравоохранения.

В ходе опроса, проведенного IFO среди 1000 менеджеров по персоналу в немецких компаниях различных отраслей, 83% назвали отсутствие знаний немецкого языка главным препятствием при приеме на работу. Причём многие украинцы говорят на нескольких языках, но знание немецкого языка в Украине не распространено. "Языковые навыки - это главная проблема", - сказала DW научный сотрудник IFO Татьяна Панченко, добавив, что "речь идет о знании не только немецкого, но и английского".

Многие украинцы, жившие в восточных регионах, где сейчас идёт война, хорошо владеют русским языком, на английского толком не выучили. Недостаточное знание языков привело к тому, что треть опрошенных готовы согласиться на работу ниже своего квалификационного уровня.

Более 85% беженцев, согласно опросу IFO, имеют либо высшее образование, либо иную профессиональную подготовку. Но чтобы работать в Германии в какой-либо регулируемой отрасли (например, водителем грузовика или фармацевтом) соискатели должны сначала получить признание своей профессиональной квалификации. Без официального признания украинских дипломов они не имеют права работать в Германии - и это ещё одно препятствие на пути к интеграции.