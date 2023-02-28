Порт Антверпена "позеленеет" не позднее 2050

Новый выпуск программы "Океан" исследует изменения, которые проводят крупные порты, стремясь стать более устойчивыми, снизить углеродный след и так внести вклад в борьбу с изменением климата. В фокусе внимания - некоторые решения, которые тестирует порт Антверпен-Брюгге в Бельгии в рамках исследовательского проекта PIONEERS, поддерживаемого ЕС.

Экология - командный спорт

Инге Де Вольф, координатор европейского проекта PIONEERS, подчеркивает важность объединения усилий 46 международных партнеров. "Порты часто рассматриваются как часть проблемы, это особенно заметно здесь, на платформе Антверпена, - комментирует она. - Возьмите центр логистики и морской деятельности, наш огромный нефтехимический кластер. Очевидно, что мы являемся источником загрязнения. При этом мы, администрация порта, стараемся внести вклад в решение проблемы".

По словам Де Вольф, переход на принципы устойчивого развития требует многосторонних усилий. "В рамках "зеленого" перехода нужно снизить воздействие на окружающую среду, продвинуться вперед, а в одиночку этого не сделать, - признает координатор проекта PIONEERS. - Вам нужно много партнеров из разных областей, чтобы решать проблемы, принимать меры. Нужно заново перестроить себя как предприятие, нужны большая прозрачность, к примеру, обмен данными, а еще - устойчивость, гибкость и эффективность!"

И никакой магии!

Команда порта, по словам Инге Де Вольф, установила для себя крайний срок, запланировав к 2050 году стать климатически нейтральным хабом. "Было бы здорово иметь магический кристалл, чтобы разглядеть в нем, куда нам двигаться, - смеется Де Вольф. - Но у нас его нет, а значит, будем учиться по ходу дела".