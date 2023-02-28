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Порт Антверпена "позеленеет" не позднее 2050

Порт Антверпена "позеленеет" не позднее 2050
Авторское право  euronews
 Euronews

Новый выпуск программы "Океан" исследует изменения, которые проводят крупные порты, стремясь стать  более устойчивыми, снизить углеродный след и так внести  вклад в борьбу  с изменением климата.  В фокусе внимания -  некоторые решения, которые тестирует порт Антверпен-Брюгге в Бельгии в рамках исследовательского проекта PIONEERS, поддерживаемого ЕС.

Экология - командный спорт

 Инге Де Вольф, координатор европейского проекта PIONEERS, подчеркивает важность объединения усилий 46 международных партнеров. "Порты часто рассматриваются как часть проблемы, это особенно заметно  здесь, на платформе Антверпена, - комментирует она. -  Возьмите  центр логистики и  морской деятельности, наш  огромный нефтехимический кластер. Очевидно, что мы являемся источником загрязнения. При этом мы, администрация порта, стараемся  внести вклад в решение проблемы".

По словам Де Вольф, переход на принципы устойчивого развития требует многосторонних  усилий. "В рамках "зеленого" перехода  нужно снизить воздействие на  окружающую среду, продвинуться вперед, а в  одиночку этого не сделать, - признает координатор проекта PIONEERS. -  Вам нужно много партнеров из разных областей, чтобы решать проблемы, принимать меры. Нужно заново перестроить себя как предприятие, нужны большая прозрачность, к примеру,  обмен данными, а еще - устойчивость, гибкость и эффективность!"

И никакой магии!

Команда порта, по словам Инге Де Вольф, установила для себя крайний срок, запланировав к 2050 году стать климатически нейтральным хабом. "Было бы здорово иметь магический кристалл, чтобы разглядеть в нем, куда нам двигаться, - смеется Де Вольф. -  Но у нас его нет, а значит, будем учиться по ходу дела".