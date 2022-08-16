Конвенция по мировому океану: сможет ли ООН защитить открытое море?Комментарии
Под Бруклинским мостом в Нью-Йорке активисты Гринпис вывесили баннер с призывом к подписанию Конвенции по мировому океану.
После четырех безрезультатных сессий государства-члены ООН возобновили переговоры, направленные на окончательное заключение договора о защите океанов.
На кону - будущее морского мира, страдающего от неконтролируемого рыболовства и антропогенного загрязнения.
Мигель де Серпа Соарес, заместитель Генсека ООН по правовым вопросам:
— Ужасное состояние океана говорит нам, что пришло время действовать. И лучшим способом показать нашу решимость - заключить__надежное соглашение, обеспечивающее сохранение и устойчивое использование морского биологического разнообразия на большей части океана.
Открытое море, лежащее за пределами исключительных экономических зон стран, составляет две трети от мирового океана.
Эти воды играют жизненно важную роль в поддержке рыболовства, обеспечении среды обитания для экосистем и смягчении последствий климатического кризиса. При этом лишь 1% открытого моря находится под охраной.
Пятьдесят стран обязались к 2030 году защитить 30% суши и морей на планете. Но без официального соглашения эти поручительства не будут иметь юридической силы в открытом море.
Джон Хосевар, руководитель кампании по океанам в "Гринпис США":
— _Как только мы примем новую конвенцию по мировому океану, мы сможем начать работу по ее реализации. И именно здесь основная задача заключается в том, чтобы убедиться в создании сети океанских заповедников, _которые восстановят истощенные популяции, защитят биоразнообразие и дадут нашим океанам шанс пережить такие вещи, как изменение климата, загрязнение пластиком и рыболовство.
Активисты говорят, что сильный договор жизненно важен для того, чтобы сделать возможным создание обширных океанских заповедников, свободных от разрушительной деятельности человека, в международных водах.
Ученые уже доказали важность защиты океанических экосистем. Они производят половину необходимого планете кислорода и помогают ограничить глобальное потепление, поглощая большую часть выделяемого углекислого газа, выделяемого в результате деятельности человека.