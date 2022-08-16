Конвенция по мировому океану: сможет ли ООН защитить открытое море?

Под Бруклинским мостом в Нью-Йорке активисты Гринпис вывесили баннер с призывом к подписанию Конвенции по мировому океану.

После четырех безрезультатных сессий государства-члены ООН возобновили переговоры, направленные на окончательное заключение договора о защите океанов.

На кону - будущее морского мира, страдающего от неконтролируемого рыболовства и антропогенного загрязнения.

Мигель де Серпа Соарес, заместитель Генсека ООН по правовым вопросам:

— Ужасное состояние океана говорит нам, что пришло время действовать. И лучшим способом показать нашу решимость - заключить__надежное соглашение, обеспечивающее сохранение и устойчивое использование морского биологического разнообразия на большей части океана.

Открытое море, лежащее за пределами исключительных экономических зон стран, составляет две трети от мирового океана.

Эти воды играют жизненно важную роль в поддержке рыболовства, обеспечении среды обитания для экосистем и смягчении последствий климатического кризиса. При этом лишь 1% открытого моря находится под охраной.

Пятьдесят стран обязались к 2030 году защитить 30% суши и морей на планете. Но без официального соглашения эти поручительства не будут иметь юридической силы в открытом море.

Джон Хосевар, руководитель кампании по океанам в "Гринпис США":

— _Как только мы примем новую конвенцию по мировому океану, мы сможем начать работу по ее реализации. И именно здесь основная задача заключается в том, чтобы убедиться в создании сети океанских заповедников, _которые восстановят истощенные популяции, защитят биоразнообразие и дадут нашим океанам шанс пережить такие вещи, как изменение климата, загрязнение пластиком и рыболовство.

Активисты говорят, что сильный договор жизненно важен для того, чтобы сделать возможным создание обширных океанских заповедников, свободных от разрушительной деятельности человека, в международных водах.

Ученые уже доказали важность защиты океанических экосистем. Они производят половину необходимого планете кислорода и помогают ограничить глобальное потепление, поглощая большую часть выделяемого углекислого газа, выделяемого в результате деятельности человека.