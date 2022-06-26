Повестка дня саммита G7: инфраструктурный проект и санкции

Лидеры «Большой семерки» индустриально развитых стран, а также Европейский союз, представленный Урсулой фон дер Ляйен, договорились на саммите в южной Германии о выделении финансирования на инфраструктурный проект, который должен конкурентом китайской инициативы «Один пояс, один путь».

«Все вместе страны "Большой семерки" собираются выделить почти 600 миллиардов долларов, — заявил президент США Джо Байден. — Эти стратегические инвестиции предназначены на проекты критически важные для устойчивого развития и общей глобальной стабильности: на здравоохранение и медицину, на цифровую связь, на гендерное равенство и справедливость, на климат и энергетическую безопасность».

«Мы должны работать в одном строю, — считает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. — Только так и никак иначе мы максимально раскроем потенциал наших инвестиций и продемонстрируем мощь финансирования экономического развития, отражающего демократические ценности: открытость, равноправие и устойчивость, а также высокие стандарты защиты окружающей среды и прав трудящихся».

Прежде всего это вопрос о том, что делать с продовольственным кризисом, который происходит из-за российской блокады Украина, откуда нельзя вывезти важные зерновые, в том числе пшеницу. Также в повестке дня – заявление президента США Джо Байдена о введении эмбарго на золото из России. В разговоре с нами председатель Европейского совета Шарль Мишель сказал ранее, что ЕС сейчас рассматривает эту меру в рамках 7-го пакета санкций. Также идут дискуссии об ограничении цены на нефть, чтобы справиться с ее ростом, вызванного санкциями и российско-украинской войной. Тут будут представители Индии, Южной Африки и Сенегала, чтобы показать как война и санкции отражаются на их странах. Развивающиеся страны немало страдают от того, что Украина не в состоянии отправить туда товары. Итак, следующие два дня, до вторника, будут напряженными.