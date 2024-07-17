Министры торговли G7 встретились в Калабрии

Антонио Таяни открыл встречу министров торговли G7. В калабрийской Вилле Сан-Джованни участники встречи ищут пути противостояния угрозам глобальной торговле и экономическому росту.

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Заместитель премьер-министра и глава МИД Италии Антонио Таяни открыл встречу министров торговли G7 в калабрийском порту Вилла Сан-Джованни.

Основная цель встречи — отреагировать на напряженность и разногласия, которые ставят под угрозу глобальную торговлю и устойчивый и инклюзивный рост, обеспечить равные условия для компаний. По словам Таяни, свобода торговли и судоходства имеют основополагающее значение для экономического роста.

Мы хотим обеспечить равные условия для бизнеса на мировых рынках. Нам необходимо обеспечить равные условия и общие правила, чтобы наши предприятия могли конкурировать на равных на каждом рынке.



Мы будем заниматься центральным вопросом устойчивого развития. Вместе с генеральным секретарем ОЭСР мы обсудим ключевую роль, которую торговля может сыграть в борьбе с изменением климата в пользу сбалансированного и устойчивого роста. Антонио Таяни заместитель премьер-министра и глава МИД Италии

В заключительном заявлении июньского саммита G7 в Апулии лидеры группы выразили обеспокоенность "по поводу постоянного промышленного таргетирования Китая и всеобъемлющей нерыночной политики", имея в виду глобальные побочные эффекты, рыночные искажения и вредный избыток производственных мощностей во многих секторах.