Министры торговли G7 встретились в Калабрии

Антонио Таяни открыл встречу министров торговли G7. В калабрийской Вилле Сан-Джованни участники встречи ищут пути противостояния угрозам глобальной торговле и экономическому росту.
Заместитель премьер-министра и глава МИД Италии Антонио Таяни открыл встречу министров торговли G7 в калабрийском порту Вилла Сан-Джованни.
Основная цель встречи — отреагировать на напряженность и разногласия, которые ставят под угрозу глобальную торговлю и устойчивый и инклюзивный рост, обеспечить равные условия для компаний. По словам Таяни, свобода торговли и судоходства имеют основополагающее значение для экономического роста.
В заключительном заявлении июньского саммита G7 в Апулии лидеры группы выразили обеспокоенность "по поводу постоянного промышленного таргетирования Китая и всеобъемлющей нерыночной политики", имея в виду глобальные побочные эффекты, рыночные искажения и вредный избыток производственных мощностей во многих секторах.