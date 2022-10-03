Еврокомиссар по внутренним делам заявила, критически важная инфраструктура Евросоюза уязвима и нуждается в лучшей защите от опасностей изнутри и извне. В беседе с корреспондентомEuronews через неделю после инцидента на газопроводах «Северный поток», в причастности к которому подозревают Россию, Илва Йоханссон сказала, что угрозу для ЕС представляет война в Украине. В 2008 года по инициативе Брюсселя был принята правовая база под названием «Директива о критически важной инфраструктуре». А в этом году учреждения союзной власти договорились о её расширении и углублении.

«Мы знаем, что мы уязвимы, - сказала Юханссон. - Поэтому в обновлённой директиве Еврокомиссия поставила гораздо более высокие цели, и с этим согласились в Европарламенте. Так что теперь мы лучше подготовлены к исполнению такого законодательства. Но также отдаём себе отчёт в угрозе, которая направлена на Европейский Союз в связи с этой войной. Мы должны осознавать эту угрозу и мы должны подготовиться».

Расширенная директива по критически важной инфраструктуре будет охватывать 11 категорий событий, чреватых гибелью людей и разрушением имущества, необходимого для нормального функционирования государства. Сюда включены стихийные бедствия, террористические атаки, внутренние аварии и диверсии, а также чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, такие как недавняя пандемия коронавируса. Новые правила вступят в силу в 2024 году, но еврокомиссар по внутренним делам призывает страны-члены применять их ещё раньше:

«Новое законодательство охватывает 11 различных областей, в то время как в предыдущем было только две области. Мы теперь более амбициозны в плане защиты, мы также даём возможность государствам ЕС налагать санкции на организации, которые будут его нарушать. Через пару лет мы будем ко всему этому намного лучше подготовлены. Но хотя нет необходимости в полной мере выполнять эту директиву до 2024 года, уже можно ввести в силу многие её элементы. Именно такой аргумент я представлю странам-членам».

Особое внимание в законодательстве будет уделено кибербезопасности. В новой системе государства и технологические операторы будут обязаны регулярно проверять обороноспособность критически важной национальную инфраструктуры и закрывать бреши в защите от хакеров и спецслужб.